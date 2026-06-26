Paul Rudd y Nick Jonas lideran el nuevo filme de John Carney que explora la nostalgia, el peso del pasado y el poder de la música. Descubre la sinopsis y fecha de estreno en cines. (Foto: DiamondFilms)
Paul Rudd y Nick Jonas lideran el nuevo filme de John Carney que explora la nostalgia, el peso del pasado y el poder de la música. Descubre la sinopsis y fecha de estreno en cines. (Foto: DiamondFilms)
Por Paolo Valdivia

La música vuelve a convertirse en el corazón de una historia emotiva y profundamente humana con “Letras Robadas”, la nueva película dirigida por John Carney, cineasta reconocido por títulos memorables como Once y Sing Street. El esperado filme, protagonizado por Paul Rudd y Nick Jonas, llegará a las salas de cine este 02 de julio para cautivar a los amantes del drama y las buenas bandas sonoras.

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