En las últimas horas, Chris Soifer sorprendió a muchos al pronunciarse tras más de una década sobre el posible romance que mantuvo con Christian Cueva, generando diversas reacciones en las redes sociales y en la prensa de espectáculos. A pesar de que el futbolista nacional negó públicamente en una entrevista haber tenido algo con la modelo, lo cierto es que al parecer no fue así, ya que la exchica reality rompió su silencio y contó detalles de la relación que mantuvieron, dejando en claro que nunca fue interesada ni mucho menos mantenida. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿QUÉ DIJO CHRIS SOIFER SOBRE LA SUPUESTA RELACIÓN CON CHRISTIAN CUEVA?

Tras más de 10 años guardando silencio absoluto sobre las especulaciones en torno a una posible relación con Christian Cueva, ahora Chris Soifer decidió referirse sobre este polémico tema a través de una transmisión en vivo en su cuenta de TikTok. La exchica reality sostuvo que jamás negará si tuvo algo con el popular ‘Aladino’, dejando entrever que existió algo entre ellos, pese a que él la negó en público en una reciente entrevista.

“Toca mentir a la nueva jaja. Ya yo no voy a decir nada. Lo único que he dicho es que yo no tengo nada malo qué hablar de él, de Christian. Eso pasó hace más de 10 años. ‘No dejes que te nieguen’ jaja, no me importa, si me niega o no me niega, no me afecta en lo absoluto. Les voy a contar, yo era una niña, bueno era mayor de edad, ilusa que le pintaban pajaritos en el aire y como era una muchacha ilusa...”, contó la modelo entre risas.

Asimismo, la hermana de Michelle Soifer prefirió no entrar más en detalles por respeto a su actual relación que mantiene con Pamela Franco. Incluso, indicó que no lo ve necesario revelar pormenores de algo que sucedió hace años, pues siente que ahora no le está faltando el respeto y solo está contando su versión. Además, Chris no desaprovechó la oportunidad para dejar en claro que no es una mujer interesada y menos recibió un yape de Cueva como pasó con la cumbiambera.

“Ya él en lo que esté ahorita, en su enredo amoroso en el que está, no tengo nada que ver. ‘Él te niega’, sus razones tendrá, él sabrá qué historia es la que él quiere contar y cool. Yo no tengo por qué negarlo, lo que quiera decir, perfect. Hay muchas anécdotas que contar, pero imagínense, si no hablé hace 10 años, no hablaría ahora. Si yo fuera una mujer interesada no habría estado con tanto muerto de hambre, ni el yape puedo recibir jaja, así que interesada no. (...) ¿A quién le pedía zapatillas? Yo no me acuerdo, nada que ver. Como dije, pueden decirme lo que sea pero interesada o mantenida, 0″, detalló Chris Soifer.

¿QUÉ DIJO CHRISTIAN CUEVA SOBRE LOS SUPUESTOS ROMANCES CON ROSANGELA ESPINOZA Y CHRIS SOIFER?

Este lunes 27 de enero, Andrea Llosa estrenó su primer programa del año, y lo hizo teniendo como primer invitado a Christian Cueva, quien no dudó en someterse a todas las preguntas de la periodista. Durante la entrevista, Andrea lo cuestionó sobre las diversas especulaciones que giran en torno a una supuesta infidelidad a su expareja, Pamela López, con reconocidos y polémicos personajes de la farándula peruana. El mediocampista de Cienciano negó tajantemente haber tenido un romance con Melissa Klug, Rosángela Espinoza, Macarena Gastaldo y Chris Soiffer.

El deportista de 33 años mencionó que con Rosangela nunca hubo un ampay y que la fotografía que revelaron fue en un momento donde estaban compartiendo con sus demás compañeros y descartó algún romance. Con respecto a la ‘Blanca de Chucuito’ negó que haya compartido un Airbnb, por lo contrario, siempre han coincidido en reuniones de amigos. “¿Tuviste algo íntimo con Rosángela?”, preguntó Andrea. “No, con ella nunca”, respondió Cueva. Cuando se le preguntó por las otras modelos, insistió: “No, nunca. Sí tuve reuniones, pero no pasó nada más. Yo le confesé todo a Pamela”, detalló.

¿QUÉ DIJO CHRISTIAN CUEVA SOBRE SU BODA CON PAMELA LÓPEZ?

Durante la entrevista con la conductora de ATV, el delantero de Cienciano confesó a nivel nacional que no se casó por amor con Pamela López, ya que en ese momento la relación estaba desgastada. Sin embargo, decidió dar ese paso por amor a sus hijos, sobre todo por su hija recién nacida, pensando que ese acto fortalecería su vínculo con López, pero no fue así.

“En su momento hubo ese amor que uno siente cuando se enamora. (¿En el 2019 te casaste enamorado?) Para ser honesto, no, no me casé estando enamorado. No me casé con los mismos sentimientos que tenía al principio de mi relación. Mi tercera hija fue el motivo por el que traté de proteger mi familia y fortalecerla para seguir al lado de las personas que estuvieran conmigo”, reveló Cueva.