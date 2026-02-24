A través de redes sociales, un nuevo amorío vinculado a conocidas figuras públicas, ha sido destapado, y en esta oportunidad estando protagonizado por una Suheyn Cipriani que sorprende confesando sentirse enamorada. El término de relación que había iniciado con Macarius, hoy continúa acaparando las principales portadas del espectáculo peruano, y ahora debido a cuestionado regalo recibido por parte de la exreina de belleza durante transmisión en vivo vía TikTok.

MACARIUS SORPRENDE A SUHEYN CIPRIANI CON ENVÍO DE REGALO VÍA TIKTOK Y USUARIOS LE LANZAN ADVERTENCIA

La farándula peruana goza de un nuevo capítulo ciertamente controversial, y en esta oportunidad relacionado a la relación sentimental de Suheyn Cipriani con un Macarius que tras darla por finalizada, ahora busca sorprenderla mediante el envío de regalo virtual.

A través de ‘live’ realizado vía TikTok, la exreina de belleza recibió una serie de obsequios, pero uno muy especial para ella desde Arequipa luego que popular streamer le terminara donando un ‘León’.

Entre sorpresa y emoción terminó evidenciando una Suheyn Cipriani que mediante dicha transmisión observó el regalo virtual más costoso y codiciado de dicha red social, y enviado por parte de Macarius, quien hasta hoy es su expareja, y usuarios terminan criticando por forma de actuar tras el término de relación sentimental.

EL PESAR DE SUHEYN CIPRIANI LUEGO DEL TÉRMINO DE RELACIÓN SENTIMENTAL CON MACARIUS

Lágrimas viene derramando Suheyn Cipriani tras el término de su corta relación con Macarius, el popular creador de contenido que vive en Arequipa, y de quien confiesa estar profundamente enamorada.

"Como estoy deprimida el viernes cerré mi TikTok e Instagram ...“, reveló la exreina de belleza y actual conductora de ATV, acerca de sus días sin el streamer peruano, y mediante ‘live’ emitido vía TikTok donde además ”me vieron llorar porque me da pena, lo extraño y claro que estoy enamorada, pero así se han dado las cosas“.

Con respecto a sus sentimientos por Macarius, Suheyn Cipriani totalmente acongojada, le manifiesta a sus seguidores que si bien “muchos me cuestionan porque lo cuento todo en las redes sociales”, termina considerándose una persona “... transparente, mi psicóloga me ha dicho que la estoy volviendo loca”, admitiendo asimismo deprimirse con suma facilidad.

En diálogo concedido a Magaly Medina, la también conductora de ATV brindó mayores alcances acerca del término de relación sentimental que tuvo con el popular dotero arequipeño, profundizando además en el hecho de defenderlo ante los ataques recibidos mediante redes sociales.

SUHEYN CIPRIANI PIDE QUE PAREN CON EL ‘HATE’ A MACARIUS TRAS EL FIN DE RELACIÓN SENTIMENTAL

La exreina de belleza que hizo noticia tras presentarse en “El Valor de la Verdad”, y contar detalles entorno a maltrato recibido por parte de César Vega, ahora llama la atención debido a amorío con un Macarius a quien vienen tirándole “hate” mediante redes sociales.

A través de dicho programa de espectáculos, Suheyn Cipriani volvió a derramar lágrimas de triteza, y entorno a ruptura sentimental, aprovechó la ocasión para dirigirse a seguidores diciéndoles que “él no merece ningún mensaje de odio”.

"Solo les pido que no le tiren hate“, dijo asimismo una exreina de belleza que pese a la tristeza evidenciada, no duda en considerar a Macarius cuyo nombre real es Diego, como un ”... chico increíble, que me dio momentos hermosos y que nunca me trató mal, nunca me hizo sentir menos“, y por lo mismo termina pidiendo respeto hacia él mediante redes sociales.