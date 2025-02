Durante los últimos meses, los programas digitales han cobrado mucha relevancia en el internet, acaparando la atención de la mayoría de los jóvenes debido a su contenido entretenido y a los diferentes personajes que los integran. En ese sentido, Mario Irivarren, uno de los presentadores del espacio digital ‘Good Time’, confesó el sueldo que percibe por formar parte de uno de los programas en streaming más populares del país, lo cual ha sorprendido a más de un seguidor por sus reveladoras declaraciones. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿CUÁNTO GANA MARIO IRIVARREN COMO CONDUCTOR DE ‘GOOD TIME’ EN YOUTUBE?

En el primer episodio de la temporada de ‘Edson Pa que más’, estuvo como invitado Mario Irivarren, quien se atrevió a contar el sueldo que cobra por desempeñarse como presentador del espacio digital ‘Good Time’. El chico reality mencionó que se siente muy cómodo y alegre en esta nueva faceta profesional, ya que se puede desenvolver de una manera distinta a diferencia de la televisión. De esta manera, dejó en claro que no lo hace por el dinero, sino por el proyecto que le parece interesante.

“Nos está yendo muy bien y estoy realmente contento. Me encanta este nuevo proyecto, esta nueva faceta, no por el dinero. Mi contrato con el canal del ‘Pelao’ es un sueldo muy bajo, casi simbólico. El de ‘Esto es Guerra’ simboliza la riqueza. No lo hacía por la plata, sino porque quería tener un lugar en el que pudiera expresarme. Siento que toda la vida he estado como que censurado en la televisión”, dijo Irivarren de 33 años, quien se desempeña como conductor junto a Laura Spoya y Gerardo Pe.

Mario Irivarren uno de los presentadores del espacio digital ‘Good Time’, confesó el sueldo que percibe por formar parte de uno de los programas en streaming más populares. Foto: Captura YouTube

Asimismo, el integrante de ‘Esto es Guerra’ no quiso revelar el monto exacto de su sueldo, pero contó que durante las reuniones acordaron que cobraría algo simbólico, comparándolo con el uso de combustible que gasta mensualmente. “Hemos apostado al proyecto, ha funcionado, pero cuando hubo las reuniones, el sueldo que me pusieron sobre la mesa es totalmente simbólico. Técnicamente, lo que me gasto al mes en gasolina, porque yo gasto bastante en gasolina”, narró para dicho podcast.

¿QUÉ SE SABE SOBRE LA AMISTAD ENTRE MARIO IRIVARREN Y ALEJANDRA BAIGORRIA?

Durante la entrevista en el podcast ‘Edson pa’ qué más’, Mario Irivarren estuvo como invitado para contar detalles sobre su faceta como presentador en las plataformas de streaming. No obstante, en una dinámica de preguntas rápidas, Edson Dávila le pregunto sobre Alejandra Baigorria, a lo que el chico reality se expresó de la pareja de Said Palao como “compañera” y no como amiga. Este polémico comentario generó asombro entre los presentes, ya que se sabía que ambos tenían una amistad muy cercana, sobre todo por los años que trabajaron juntos en programas de competencias.

Mario Irivarren uno de los presentadores del espacio digital ‘Good Time’, confesó el sueldo que percibe por formar parte de uno de los programas en streaming más populares. Foto: Captura YouTube

Es importante recordar que en marzo de 2024, la ‘Gringa de Gamarra’ afirmó que su amistad con Irivarren seguía estable, a pesar de los problemas con su pareja, y destacó que esto no cambiaría. Aunque, la polémica de la lista de invitados a la boda no sería la única causa del alejamiento, ya que durante un dialogo con el programa ‘Estas en todas’ el también empresario mencionó que su distanciamiento con Alejandra Baigorria se debe a temas personales. “No es por mi relación con Onelia, son cosas personales”, dijo, sin brindar más detalles. En el caso de la pareja del modelo no se ha pronunciado hasta el momento.

¿CÓMO NACIÓ ‘GOOD TIME’?

Los inicios del programa se dieron en 2024, cuando Abneer Robles, encargado del espacio, tuvo la idea de reunir a Mario Irivarren, conocido por su paso en programas de competencia, con Laura Spoya, ex Miss Perú. Sin embargo, para completar el equipo, inicialmente se consideró al periodista deportivo ‘Flaco’ Granda, pero la propuesta tuvo que replantearse, dando paso a la incorporación del creador de contenido Gerardo Pe como la decisión final.

“El último en sumarse a la idea fue Gerardo. Inicialmente, grabamos un podcast Laura y yo, con el ‘Flaco’ Granda, que en paz descanse (risas). Ya luego lo reemplazamos con otra alma, con Gerardo. Grabamos un primer piloto, que se sintió súper bien. Después, grabamos otro y luego salimos al aire. Resultó mejor incluso de lo que nosotros mismos esperábamos”, mencionó Mario Irivarren para la entrevista de Infobae.