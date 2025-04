La polémica entre Pamela López y Marisol continúa en la farándula peruana, debido a las diversas especulaciones en torno a un supuesto ‘affaire’ entre la cumbiambera y Christian Cueva. Según la aún esposa del futbolista, ella misma se lo confesó y así lo dio a conocer durante su participación en ‘El valor de la verdad’. Ante esta nueva controversia, la ‘Faraona de la cumbia’ decidió tomar una drástica decisión con el objetivo de limpiar su imagen. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿QUÉ DECISIÓN TOMÓ MARISOL CONTRA PAMELA LÓPEZ?

Desde hace algunas semanas, Marisol se encuentra en el ojo de la tormenta debido a que es señalada por Pamela López de haber tenido una relación más que amical con Christian Cueva. Incluso la también empresaria se animó a mostrar audios comprometedores en ‘El valor de la verdad’, donde la cantante le confirma la cercanía entre ambos. Sin embargo, con el objetivo de que López se rectifique de todas las acusaciones, la Faraona le mandó una carta notarial a su vivienda para desligarse totalmente del tema, además de recordarle que la grabó sin su consentimiento.

Marisol le mandó una carta notarial a la vivienda de Pamela López para desligarse totalmente del tema Christian Cueva. Foto: Captura Amor y Fuego

“Por lo antes expuesto, solicito a usted Mayra Pamela López Solórzano se rectifique de las afirmaciones en mi contra en todos los medios de comunicación que se profirieron las afirmaciones difamatorias y el cese inmediato de las afirmaciones en mi contra. Se encarga de difundir de forma injuriosa e incisiva, con un evidente doble sentido, las comunicaciones que hemos tenido usted y yo, incluso grabando una llamada que tuvimos, exponiéndola ante el público para que se den malas interpretaciones y se mancille mi honor”, indica el documento legal.

¿QUÉ DIJO LA DEFENSA DE PAMELA LÓPEZ SOBRE LA CARTA NOTARIAL DE MARISOL?

Antes de que Pamela López y Marisol se vean las caras en el programa ‘Esta Noche’ conducido por la Chola Chabuca, la defensa de la trujillana salió a declarar para ‘Amor y Fuego’ sobre la carta notarial enviada por Marisol que pide la rectificación de lo expuesto por López. “La recibe ella y eso lo vamos a dejar ahí porque aún está en proceso (...) eso nos ha pedido nuestra patrocinada (responderle)”, dijo la doctora Rosario Sasieta.

¿QUÉ CONTÓ MELISSA KLUG SOBRE EL SUPUESTO VÍNCULO ENTRE CHRISTIAN CUEVA Y MARISOL?

En una edición más de ‘El valor de la verdad’, Melissa Klug se sentó en el temible sillón rojo para contar un poco más sobre su vida privada y aclarar ciertos rumores que la aquejan desde hace meses. Entre ellas, se refirió al supuesto romance clandestino entre Christian Cueva y Marisol, asegurando que el futbolista tenía cierta admiración hacia la ‘Faraona’.

“Yo sabía. Me contó que la admiraba mucho y bueno ya es público todo sus chats, todas sus conversaciones (...) Sí se hacían videollamadas (...) Se llamaban, se citaban, se veían, se escribían (...) Yo no puedo hablar cosas. Si me contó todo, pero te cuento todo fuera de cámaras porque es muy fuerte”, dijo la empresaria en Panamericana TV sin brindar más detalles al respecto.