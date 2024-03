Michelle Soifer no dudó en referirse a los rumores que la vinculan al futbolista Christian Cueva . Ellos provienen de Jeicy Pérez, ex pareja de su hermana, Chris Soifer. El músico dominicano acusó que ella fue el nexo entre su hermana y Cueva, cuando el futbolista todavía mantenía una relación con Pamela López. Además, reveló otros detalles que la mayor de las Soifer se encargó de aclarar frente a la prensa. Conoce todo lo indicado en la siguiente nota.

¿Qué respondió Michelle Soifer respecto a Christian Cueva?

La cantante se encontraba presentando su nueva línea de ropa, Juliette, en Gamarra, cuando se animó a responder las preguntas de la prensa. Sus declaraciones fueron tajantes, desvinculándose por completo de la figura del futbolista.

“Hay personas a quienes hay quienes hay que responderles y otras de quienes hay que reírse. Es un tema donde no tengo nada que ver. No lo conozco (a Cueva). No tengo ningún tipo de vínculo, ni tampoco creo que tenga que entrar a opinar. A mi hermana le está yendo increíble en Estados Unidos y ni hemos tocado ese tema porque no viene al caso”.

Asimismo, ante las insinuaciones de que ella habría llegado a tener algo con el deportista, simplemente aseguró que nunca ha tenido nada que ver con él. Finalmente, refirió que dentro de su familia no están pendientes de los chismes ni les dan importancia, pues se encuentran muy ocupados trabajando.

¿Por qué se vincula a Chris Soifer y Christian Cueva?

Nuevamente de acuerdo con Jeicy, tanto la modelo como el futbolista se habían visto reiteradas veces, e incluso habían hablado sobre irse a México. Fue en este contexto en donde la hermana de Michelle Soifer le pidió que deje a su familia para que cumplan con su objetivo de viajar al extranjero.

“No era la primera vez que se veían, ya ellos se habían visto. Incluso Cueva le dijo para ir a México. (...) Le pintó un mundo. Allí fue que ella le pidió a él que deje a su familia, para que se vaya con ella entiendes”, dijo Jeicy en Magaly TV La Firme.

Sobre este asunto también consultó la producción de Magaly TV La Firme a Pamela López, quien indicó que el propio ‘Aladino’ le confirmó el hecho. “Eso fue lo que me contó su ex novio. (...) Si mal no recuerdo, yo también leí eso y cuando nos sinceramos de todas las cosas, él me confirma también lo mismo”, señaló Pamela.

¿Qué dijo Jeicy, la expareja de Chris Soifer, sobre Michelle?

La hermana de Chris Soifer participó en un panel del programa Esto Es Guerra para hablar sobre la polémica de Christian Cueva con Pamela Franco. Al conocer este hecho, Jeicy Pérez se indignó de que Michelle hable sobre infidelidad cuando ella tenía conocimiento de los actos traicioneros de su hermana.

“No sé con qué cara ella se sienta en un set a criticar a Christian (Cueva) de infidelidad si ella era el nexo, ella era que le daba los mensaje al principio. Ellas hablaban en clave para que no supiéramos”, dijo Jeicy sobre Michelle Soifer.