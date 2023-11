Cristian Rivero entrevistó a Gisela Valcárcel, en un encuentro en el que la popular ‘señito’ compartió detalles íntimos de su vida. ¿Qué es lo que dijo la también productora de televisión sobre su opinión al ser parte de la historia de la TV peruana? En la siguiente nota responderemos esta y otras interrogantes más que reveló la conductora durante el programa de podcast.

¿QUÉ DIJO GISELA VALCÁRCEL SOBRE FORMAR PARTE DE LA HISTORIA DE LA TV PERUANA?

En una reveladora entrevista en el podcast de Cristian Rivero, la icónica presentadora Gisela Valcárcel compartió su perspectiva sobre su papel en la historia de la televisión peruana, reconociendo que es parte de la misma.

La popular ‘señito’ reflexionó sobre la trascendencia de su nombre en este contexto, admitiendo que ser parte de la historia es innegable, aunque no esté segura de las implicancias exactas.

“Creo, de todas maneras, que soy parte de la historia de la televisión. Estoy ahí, sí. Sería absurdo no darse cuenta. No estoy segura de lo que eso implica, pero sé que se escribirá sobre mí, lo cual no me gustaría, pero sucederá”, dijo.

“En un momento, la popularidad me alejó de mí misma, y no quiero que eso vuelva a suceder”. “¿Sabes lo que es, de un día a otro, que te conviertas en una persona querida cuando hace dos meses no te miraba ni el pájaro que está en tu casa? No sé si la palabra es ‘me mareé’. Creo que salí de órbita”, agregó.

¿CÓMO GISELA ENFRENTÓ LOS DESAFÍOS Y LAS CRÍTICAS EN SU CARRERA?

La presentadora Gisela Valcárcel recordó cómo enfrentó la incredulidad y la falta de apoyo en varios momentos de su vida.

Gisela compartió su perspectiva sobre las críticas, admitiendo que ya no gasta energía respondiéndolas y destacando la importancia de seguir adelante a pesar de los obstáculos.

“Hubo momentos en los que me derribaron, en los que no pude ir a trabajar, en los que me sentí deprimida (...) Es como un parto, duele, pero luego se olvida”.

“A veces, yo también me pregunto: ¿Qué quise decir, cómo fue esa vaina? Me divierto. Es lo que hay. Que no gustemos es bueno porque nos vieron. Lo que no está bien es que me agredan, insulten y pasen por la vida piola. Eso no está bien, pero peor sería que uno quiera devolver el insulto porque significa que te has detenido y no debes hacerlo. Ya no me preocupo tanto por si gusto o no gusto”, señaló.

¿CUÁL ES LA VISIÓN DE GISELA SOBRE LA MATERNIDAD SOLTERA?

Durante la entrevista, Gisela también rememoró los desafíos que enfrentó al convertirse en madre soltera en una sociedad menos tolerante.

“Era una Lima muy diferente. No se podía hablar de ser madre soltera. Era un pecado, una vergüenza. Cuando me di cuenta de que estaba embarazada, sabía que tenía que ocultarme un poco. Había una mujer con ruleros en la cabeza que decía: ‘Ahí está pasando la hija de... mira que ha salido embarazada’. Fue muy duro”, contó.

Aunque la conductora reconoció que no recomendaría traer un bebé al mundo sin apoyo, destacó cómo enfrentó la situación y cómo su experiencia unió a muchas madres solteras que, en ese momento, también vivían ocultas.

“Algo había estallado. Había millones de mujeres ocultas en sus hogares que no podían revelar que eran madres solteras. Esto me unió a muchas madres, madres solteras y sus madres también”.

“Ser madre soltera sigue siendo un desafío. Ni siquiera te conoces bien a ti misma a los 21 años. No lo recomiendo… Lo que sí digo es que cuando tienes que enfrentar algo, simplemente lo enfrentas”, dijo.