Diversos programas peruanos cuyo contenido es humorístico, han entretenido al público durante décadas enteras y las emitidas por América TV fueron algunas de las más destacadas teniendo como protagonista al recordado Gino Arévalo. El imitador de ‘Lucho’ Cuéllar, por ejemplo, inició su recorrido artístico hace aproximadamente 30 años, pero pasado el tiempo empezaría a sufrir los estragos de un alejamiento de la pantalla chica que hoy recuerda con tristeza luego de revelar los duros momentos vividos tanto personal como familiarmente. Te contamos qué ocurrió con él tras reaparecer públicamente, y cuál es su situación actual.

¿QUIÉN ES Y QUÉ PASÓ CON GINO ARÉVALO TRAS ALEJARSE DE LA TELEVISIÓN PERUANA?

Como todo trabajo, la actuación en comicidad también sufre de altibajos y está propensa a la culminación de ciertos proyectos tal y como le ocurrió a Gino Arévalo, el carismático humorista que supo entretener a la audiencia en “Recargados de Risa” emitido por América TV, y tras el cese del programa empezaría a sufrir los estragos de la ausencia en pantalla chica.

El miércoles 3 de enero, la popular ‘Tacachera’ reapareció públicamente en programa de Samuel Suárez llamado “Todo Se Filtra” para opinar sobre un tema en particular vinculado a la infidelidad, hecho que lo llevó a reconocer que engañó a su ahora exesposa y madre de sus hijas, y razón por la cual terminó divorciándose luego de 16 años de relación.

“Estuve pasando por una etapa de depresión, pero ya estoy recuperándome”, había confesado Gino Arévalo para Trome casi a fines de 2023, pero lejos de amilanarse y frustrarse por el difícil proceso experimentado sumado a la falta de trabajo estable, continúa buscando alternativas para generar ingresos económicos.

Tras alejarse de la televisión, una de las recordadas figuras de “Recargados de Risa” entre finales de los 90 e inicios del siglo XXI, empezó a trabajar haciendo taxi, también en una empresa de acero inoxidable ubicada en Lurín, y hasta decidió retomar sus estudios de Derecho en la Universidad César Vallejo, carrera que quiso dejar “pero gracias a Dios mis amigos me han animado para seguir adelante”.

“Ahorita estoy mismo ‘mil oficios’”, dijo Gino Arévalo en setiembre del año pasado, teniendo la expectativa también de reaparecer en el escenario animando shows musicales en Pucallpa, por ejemplo, y lanzar su propio programa de ‘La Tacachera’ en redes sociales.

¿CUÁL ES LA ENFERMEDAD QUE PADECIÓ GINO ARÉVALO LUEGO DE SEPARARSE DE LA MADRE DE SUS HIJAS Y CÓMO LO AFRONTA?

Gino Arévalo ha afrontado momentos muy difíciles tanto en el plano personal como familiar y también artístico durante la última década por sobre todo la toma de malas decisiones que él asume y ahora las expone públicamente.

Producto de la infidelidad admitida, la popular ‘Tacachera’ sobrelleva una depresión que lo hizo caer en el alcoholismo, enfermedad crónica que genera dependencia física y emocional, y se caracteriza por la ingesta descontrolada de licores.

“Ya no tomo porque casi me estrello manejando estando mareado”, le reveló Gino Arévalo a Trome en 2023, y por ese motivo buscó refugio en la oración pidiéndole “bastante a Dios que me ayude a dejar el vicio”.

Asimismo, indicó que por el bienestar de sus hijas y el propio también tomó la radical decisión de hacerle frente a dicha enfermedad ya que “quiero hacer las cosas bien, estoy estudiando en la universidad, ya voy en sexto ciclo de mi carrera de Derecho, reactivando mi orquesta”, recordando además que su actual apariencia física se debe a la pérdida de hasta 12 kilos producto de la depresión causada por el divorcio con Xiomara Dachsel.