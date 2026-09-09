Un fin de semana de descanso se convierte en una disparatada aventura llena de decisiones cuestionables con el estreno de "Relajadas y Muy Peligrosas", la nueva comedia que llega a los cines este 17 de setiembre. (Foto: Diamond Films)
Un fin de semana de descanso se convierte en una disparatada aventura llena de decisiones cuestionables con el estreno de "Relajadas y Muy Peligrosas", la nueva comedia que llega a los cines este 17 de setiembre. (Foto: Diamond Films)
Por Paolo Valdivia

Una escapada entre amigas, un balneario tranquilo y el plan perfecto para desconectar del estrés diario. Parecía la receta ideal para un fin de semana inolvidable, pero en la comedia “Relajadas y Muy Peligrosas”, relajarse será lo último que logre este grupo. La película se estrena en las salas de cine de Perú este 17 de setiembre, prometiendo risas de principio a fin a través de un viaje donde las decisiones cuestionables y el caos absoluto toman el control.

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