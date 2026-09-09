Una escapada entre amigas, un balneario tranquilo y el plan perfecto para desconectar del estrés diario. Parecía la receta ideal para un fin de semana inolvidable, pero en la comedia “Relajadas y Muy Peligrosas”, relajarse será lo último que logre este grupo. La película se estrena en las salas de cine de Perú este 17 de setiembre, prometiendo risas de principio a fin a través de un viaje donde las decisiones cuestionables y el caos absoluto toman el control.

¿De qué trata “Relajadas y Muy Peligrosas”?

La trama sigue a un grupo de amigas que busca un merecido descanso en un tranquilo balneario. Sin embargo, la dinámica cambia drásticamente cuando se suma al viaje una integrante del grupo famosa por su habilidad para atraer el peligro y las complicaciones. Lo que inició como una estadía de meditación y masajes se transforma rápidamente en una espiral de situaciones absurdas, malentendidos y consecuencias hilarantes que pondrán a prueba la paciencia —y la amistad— de sus protagonistas.

Un elenco estelar experto en la comedia

Uno de los puntos más fuertes del largometraje es su reparto, conformado por algunas de las actrices más reconocidas y talentosas del género cómico en Hollywood:

Leslie Mann: Aportando su característico ritmo cómico y expresividad.

Aportando su característico ritmo cómico y expresividad. Anna Faris: Icono de la comedia contemporánea que garantiza momentos disparatados.

Icono de la comedia contemporánea que garantiza momentos disparatados. Isla Fisher: Aportando carisma e intensidad a situaciones totalmente fuera de control.

Aportando carisma e intensidad a situaciones totalmente fuera de control. Michelle Buteau: Con su energía arrolladora y sincronía perfecta para el humor.

La complicidad en pantalla entre estas cuatro actrices refleja a la perfección la química, las diferencias y los lazos impredecibles que surgen en los grupos de amigos reales cuando todo sale mal.

La visión detrás de cámaras: Jon Lucas y Scott Moore

El proyecto está bajo la dirección de Jon Lucas y Scott Moore, la dupla creativa detrás de éxitos taquilleros del género como El Cuestionario de la Resaca (The Hangover) y El club de las madres rebeldes (Bad Moms). Los directores apuestan nuevamente por su fórmula probada: ritmos acelerados, humor irreverente y personajes femeninos al límite enfrentados a situaciones extremas.

¿Cuándo se estrena “Relajadas y Muy Peligrosas” en Perú?

La cita para disfrutar de esta disparatada aventura en la pantalla grande es este jueves 17 de setiembre en todos los cines a nivel nacional. Si buscas una opción para despejarte y reírte de los desastres cotidianos, esta comedia es la alternativa ideal para disfrutar en cartelera.