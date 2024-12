Susy Díaz, una de las figuras más reconocidas de la farándula peruana, ha mostrado su lado más vulnerable en una reciente entrevista para el podcast “Sueño Latino”. La excongresista reveló un doloroso secreto familiar, relacionado con su padre, que ha marcado su vida, demostrando que incluso las personalidades más extrovertidas tienen momentos de profunda reflexión. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿CUÁL FUE LA DURA CONFESIÓN QUE SUSY DÍAZ COMPARTIÓ ENTRE LÁGRIMAS?

En diálogo con María Dingle, coach certificada en bienestar y emprendimiento, Susy Díaz reveló que su papá, antes de fallecer, le compartió una dolorosa confesión: “Hijita, yo no soy tu papá, dile a tu mamá”. Ante esas palabras, Susy se mostró incrédula, ya que siempre la había tratado con mucho cariño y amor, tratándola como su hija, engriéndola y dándole un trato especial.

Sin embargo, la sorpresa y el dolor de Susy aumentaron cuando, al contarle la revelación a su madre, encontró una reacción inesperada. “Mi mamá me gritó y me dijo: ‘¿Y cómo para que le des plata si eres su hija?’ Y me botó”, contó la excongresista respecto a la respuesta de su progenitora.

Entre lágrimas y con la voz entrecortada, Susy Díaz dejó en claro que toda esa experiencia quedó guardada en su corazón y le causó un gran sufrimiento, según recoge el diario La República.

¿CUÁL ES LA PETICIÓN QUE SUSY DÍAZ LE HACE A DIOS?

En medio de su emotiva confesión, Susy Díaz compartió el profundo vacío emocional que siente por no tener respuestas sobre su origen. Durante su conversación con María Dingle, la figura peruana expresó que en ocasiones, al ver a hombres mayores de piel clara, se preguntaba si algunos de ellos podría ser su verdadero padre. A lo largo de su vida, esta búsqueda de identidad ha sido constante, a pesar de los logros personales y profesionales que ha alcanzado.

La angustia por la falta de respuestas sigue presente, y en su desesperación, a menudo le pide a Dios que su padre la encuentre algún día. “A veces le pido a Dios, que mi papá me busque”, expresó. “Y así es la vida, no todo es felicidad”, comentó.

¿CÓMO INICIÓ LA CARRERA ARTÍSTICA DE SUSY DÍAZ EN LA TELEVISIÓN PERUANA?

La carrera artística de Susy Díaz comenzó en 1984, cuando inició trabajando como secretaria en Panamericana Televisión. Fue en ese entorno donde dio sus primeros pasos en el mundo de la televisión, participando en el programa cómico “Risas y Salsa”.

Su carisma y personalidad destacaron rápidamente, lo que le permitió convertirse en una figura recurrente en programas de humor de la televisión peruana durante los años 80.

A inicios de los 90, dio un giro a su carrera y su vida al convertirse en conductora del programa musical “Ritmo Tropical” en Canal 7, además de iniciar una relación con el músico Augusto Polo Campos, con quien llegó a tener a su única hija, Flor Polo Díaz.

¿DE QUÉ TRATÓ LA PELÍCULA AUTOBIOGRÁFICA DE SUSY DÍAZ?

El pasado 26 de octubre de 2023, llegó a las salas de cine la película autobiográfica “Susy, una vedette en el Congreso”, que narra la vida de la conocida figura pública Susy Díaz. La película, producida por SYN Entertainment y Star Films, aborda los momentos más significativos de su carrera y su paso por la política, específicamente su periodo como congresista.