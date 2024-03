Tony Rosado anuncia su matrimonio y le manda mensaje a Magaly

Víctor Agustín Rosado Adana, mejor conocido como Tony Rosado, uno de los cantantes de cumbia más populares en el país, se caracteriza por cantar temas que están referidos al desamor, pero en su repertorio musical incluye grandes canciones románticas. Por lo general, estas interpretaciones van dirigidos a su pareja, Susan Pacheco, a quien considera su mayor inspiración. Precisamente, ‘El ruiseñor de la cumbia’, anunció que se casará por todo lo alto en los próximos meses y envió un fuerte mensaje a Magaly Medina.

¿CUÁNDO SERÁ EL MATRIMNIO DE TONY ROSADO?

Tony Rosado brindó una entrevista al diario Trome, en la cual tocó varios temas personales y polémicos, entre ellos anunció que contraerá matrimonio con su actual pareja Susan Pacheco luego de 35 años de estar juntos. Además, el cantante norteño señaló que la fecha pactada de la boda será en septiembre.

“Con mi esposa Susan ya tengo 35 años, ahora sí le puedo decir esposa porque nos vamos a casar el sábado 28 de setiembre. Por religioso ya nos casamos, ahora será por civil porque estuve casado, tuve un primer compromiso y no salía el divorcio hasta que por fin se dio”, dijo en un inicio.

Asimismo, el interprete de “Ya te olvidé” reveló que realizará una gran fiesta por su boda en su natal Piura, por lo que decidió contratar a exponentes de la cumbia muy reconocidos en el país como Marisol y Walther Lozada y Orquesta. “Claro, ya contraté a Marisol y a la orquesta del señor Walter Lozada. Me casaré en mi local, en Piura, realmente estoy muy feliz porque nuestro sueño era casarnos por la ley”, contó.

Por último, el cumbiambero señaló que será un gran acontecimiento, por lo que invitará a muchas personas para que puedan presenciar su boda civil. Aunque, el ‘Ruiseñor’ no dejó pasar la oportunidad para mandar un mensaje a Magaly Medina, asegurando que le restará importancia a todas sus criticas que le dará en ese momento.

“Voy a tirar la casa por la ventana, serán dos días de fiesta. Voy a invitar a todo el mundo, a los que hablan bien y a los que hablan mal. Ya veo a la señora Magaly (Medina) diciendo que me puse un terno de tal color y sin marca, ella raja de todo el mundo, si no habla mal de alguien o no hay ‘ampay’ se muere de hambre porque de eso vive. Lo importante es nuestra unión y el gran amor que hay entre la madre de mis hijos y yo”, precisó a dicho medio.

¿QUIÉN ES SUSAN PACHECO?

Susan Pacheco tiene más de 35 años de relación con el artista musical Tony Rosado, según señaló la pareja. Así, producto del amor entre ambos tuvieron dos hijas llamadas Susan y Abel. En un reportaje que les realizó “Estás en todas”, ellos aseguraron que el ‘secreto’ para que su relación dure por mucho tiempo es debido a que han podido llevar a cabo diferentes actividades con el objetivo de no caer en la monotonía. “(La clave) es no caer en la rutina y los detalles, como regalarte flores”, enfatizó la esposa del musico.