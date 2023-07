Los días festivos más importantes de medio año comprenden la tradicional celebración de Fiestas Patrias a través del pago de una gratificación y también los esperados feriados nacionales del 28 y 29 de julio. Durante estas fechas conmemorativas, millones de trabajadores de los sectores público y privado tienden a descansar y ocupar su tiempo en realizar actividades personales, como por ejemplo, los empleados administrativos que ejercen funciones en entidades financieras. Si planeas llevar a cabo algún tipo de gestión presencial en los bancos más conocidos del país, te contamos si BCP, Interbank, entre otros, atenderán con normalidad, y qué decisión tomaron entorno a este último fin de semana del sétimo mes del año.

¿QUÉ SE SABE SOBRE LA ATENCIÓN BANCARIA EN PERÚ DURANTE EL VIERNES 28 Y SÁBADO 29 DE JULIO?

Durante los días considerados por ley como feriados nacionales, las calles de Lima y provincias lucen semivacías, el movimiento aminora y el tráfico de la ciudad muestra ciertos niveles de tráfico por las salidas familiares en vehículos particulares con rumbo o destino recreativo.

Estas características propiciadas por las Fiestas Patrias, también, suelen ser aprovechadas por parte de la población para llevar a cabo algún tipo de trámite vinculado a consultas y operaciones referente a transacciones, pagos y otros similares en bancos como Scotiabank, BBVA, BCP e Interbank.

Las 4 principales entidades financieras y las más importantes del país, se han pronunciado a través de sus redes sociales para dar a conocer si contemplan la posibilidad de brindar atención al cliente en ventanillas o plataformas en las fechas festivas del viernes 28 y sábado 29 de julio.

El BCP confirmó que sus 375 agencias ubicadas en todo el Perú permanecerán cerradas en estos feriados nacionales por Fiestas Patrias 2023, pero el servicio de Banca Telefónica y Redes Sociales continuará operando en el horario de 9 a.m. a 6 de la tarde.

Asimismo, la entidad financiera dijo que más de 1,800 cajeros y más de 5,600 Agentes estarán disponibles durante el 28 y 29/07 al igual que los canales virtuales de Banca por Internet, Banca Móvil, Vía BCP, YAPE, y el número con WhatsApp: 993119898.

Otro de los bancos que hará una pausa a sus labores en estos días festivos por Fiestas Patrias es Interbank, empresa que tampoco abrirá las puertas de sus tiendas a nivel nacional, pero mantendrá la atención a través del WhatsApp AVI las 24 horas, y solo opciones automáticas en la Banca Telefónica.

Cabe resaltar, que la única agencia con atención regular el 28 y 29 de julio será la ubicada en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez de Lima.

NOTA :

Tanto Scotiabank como BBVA son los otros bancos importantes que operan en el país, y que aún no han emitido un pronunciamiento oficial acerca de los feriados nacionales por Fiestas Patrias 2023, pero lo más probable es que al igual que BCP e Interbank, tampoco atiendan al público de manera presencial hasta que finalice el fin de semana.

¿CUÁNDO VOLVERÁN A ATENDER LAS ENTIDADES FINANCIERAS TRAS LOS FERIADOS NACIONALES DEL 28 Y 29 DE JULIO?

Los bancos BCP, Interbank, Scotiabank y BBVA, tomaron la decisión de acogerse a la medida que ofrece descanso remunerado por Fiestas Patrias, y debido a ese motivo, cerrarán sus puertas por dos días consecutivos, vale decir, viernes 28 y sábado 29 de julio.

Tras el cierre del mes patrio con la inclusión del domingo 30/07 que las entidades financieras no abren semanalmente, cada una de las 4 volverá a la atención presencial el lunes 31, y proseguirá durante la primera semana de agosto.

Por ejemplo, Interbank seguirá trabajando de lunes a viernes de 10 a.m. a 7 p.m. y sábados de 10 a.m. a 2 p.m. en supermercados y centros comerciales, mientras que BCP de lunes a viernes de 9 a.m. a 6 p.m., y sábados de 09 a.m. a 1 de la tarde.