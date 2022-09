Gmail 2022: cómo recuperar correos o archivos eliminados por error

Quizás alguna vez has eliminado correos en Gmail de forma permanente por error y luego te has arrepentido. Sin embargo, al eliminar un mensaje, la aplicación de mensajería más famosa de Google te da la oportunidad de deshacer lo ocurrido, pero al cabo de unos segundos, el email se borra. Aunque, no desaparece para siempre, sino que se encuentra en papelera por 30 días.

Además, Gmail tiene muchas funciones que logran hacer tu vida más fácil en el trabajo y en tu vida personal. A través del correo electrónico recuperamos o restablecemos contraseñas, confirmamos suscripciones, recibimos entradas de conciertos, billetes de avión y otros. Con esta importante herramienta no solo puedes administrar y gestionar correos, sino que también puedes recuperarlos.

¿CÓMO SE PUEDE RECUPERAR CORREOS DE GMAIL ELIMINADOS?

En sí, existen dos maneras de intentar recuperar los correos borrados. Previamente, debes tener en cuenta que los emails no se eliminan automáticamente para siempre, sino que primero pasan unas semanas en la papelera de reciclaje. Sin embargo, es ahí que debes mirar si necesitas recuperar un correo borrado. Aunque, debes considerar que estos correos se eliminan definitivamente a los 30 días de permanecer en esta carpeta.

1. Abre tu Gmail y despliega el menú lateral

2, Busca la carpeta ‘papelera’ y pulsa encima. Se abrirá una ventana con todos los borradores y correos

eliminados

3. Localiza el correo que eliminaste y que deseas recuperar. Debes buscarlo manualmente, ya que en

esta carpeta no existe el buscador automático

4. Si no han transcurrido 30 días desde su eliminación, Gmail lo habrá guardado en la papelera

5. Haz clic con el botón derecho del ratón sobre el mensaje y selecciona la opción ‘Mover a recibidos’

6. Ya tienes el correo borrado en la bandeja de entrada de Gmail.

¿CÓMO SOLICITAR LA RECUPERACIÓN DE CORREOS ELIMINADOS A GOOGLE?

Gmail, además da la posibilidad de rescatar mensajes que han sido eliminados solicitando su recuperación a Google. Esta opción se debe utilizar cuando sospechamos que alguien ha entrado en nuestra cuenta de Gmail y ha borrado nuestros correos.

Es así que si estás buscando un correo que te enviaron, que respondiste y que después eliminaste, puedes recuperarlo de una forma muy fácil. Todas las respuestas a los correos se guardan en la carpeta ‘Enviados’ de Gmail. Ya que las respuestas se escriben sobre el mensaje que se recibe, puedes recuperar el correo original enviado junto a la respuesta en la carpeta ‘Enviados’, a no ser que hayas borrado el mensaje manualmente.

1. Accede a la página de soporte de Google

2. Pulsa el botón “Confirmar” para que Google intente recuperar los correos electrónicos que se hayan

eliminado en los últimos 30 días”

3. Por último, pulsa “Continuar” para que Gmail pueda proceder a la recuperación de tus archivos