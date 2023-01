Una de las bandas juveniles más queridas de los últimos tiempos fueron los Jonas Brothers, quienes durante su mejor momento visitaron nuestro país. Primero lo hicieron como parte del “The Jonas World Tour” en 2009 y luego volvieron en 2010, acompañados de Demi Lovato, para promocionar una película que iban a protagonizar en Disney Channel.

Si bien muchos de sus fanáticos han crecido, sus deseos de verlos nuevamente, después de 12 años, siguen intactos, y de hecho, han aumentado gracias a los rumores que apuntan que los hermanos regresarían por todo lo alto con nueva música y una gira. Por ello, en esta nota te contamos cuánto podría costar sus entradas si regresaran a Perú.

¿CUÁNTO COSTARÍA UNA ENTRADA PARA VER A LOS JONAS BROTHERS?

Tomando en cuenta que los Jonas no han pisado el territorio peruano hace muchos años, se puede tomar como referencia los precios de la gira que tuvieron por México en 2022.

Según informa Radio Planeta, su ansiada vuelta a los escenarios no sería tan económica, ya que las entradas podrían ir desde 310 soles, las más barata, hasta los 1130 soles, que sería la entrada para la parte más cercana al escenario.

Pese a que no se ha confirmado su presencia en el Perú, lo cierto es que son unos de los artistas más solicitados, puesto que Nick, Joe y Kevin Jonas no regresan a suelo peruano desde hace más de una década.

¿POR QUÉ SE SEPARARON LOS JONAS BROTHERS?

En su documental para Prime Video, “Happiness Continues”, los hermanos mostraron contenido exclusivo de todo lo que ocurría detrás de cámaras durante una de sus giras y aprovecharon el momento para sincerarse y hablar de la ruptura de la banda en 2013.

“Llamarlo diferencias creativas es demasiado simple. Creo que mucha gente perdió las ganas por lo que estábamos haciendo. Entonces, ya sabes, hacíamos espectáculos que no vendían. Estábamos haciendo música de la que no estábamos súper orgullosos. No estaba conectado”, admitió Nick Jonas.

“Les dije: ‘siento que los Jonas Brothers ya no deberían seguir, debemos continuar nuestro viaje por separado’. Pero no fue tan bien”, agregó el menor de los hermanos, confirmando ser el culpable de la separación.