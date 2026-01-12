El Índice de Paz Global 2025 ha provocado un giro inesperado en las estadísticas de seguridad regional. Aunque Islandia conserva su hegemonía como el país más pacífico del planeta, en América Latina una nación ha logrado romper la tendencia de años anteriores, superando a los referentes tradicionales de estabilidad para situarse en la cima del ranking.

Este ascenso se fundamenta en una evolución favorable de sus métricas de orden interno y reducción de violencia, marcando una distancia considerable respecto a sus vecinos continentales. Descubre qué nación se ha convertido en el nuevo referente de seguridad en Latinoamérica y cuáles son los indicadores que sustentan este histórico primer lugar.

¿QUÉ PAÍS SE HA CONSOLIDADO COMO EL MÁS SEGURO DE AMÉRICA LATINA EN 2025?

De acuerdo con los datos más recientes del Índice de Paz Global, Argentina es el país que actualmente presenta los mejores niveles de seguridad en toda la región. Este desempeño no solo lo coloca por delante de potencias regionales como Chile, Uruguay y Costa Rica en términos de protección ciudadana, sino que también le permite destacar en la comparativa global por su baja incidencia de conflictos y criminalidad.

¿A QUÉ SE DEBE EL LIDERAZGO DE ARGENTINA EN LAS ESTADÍSTICAS DE PAZ?

El ascenso de la nación austral al primer puesto es el resultado de una evolución positiva en sus métricas internas, logrando una ventaja comparativa frente a sus pares sudamericanos. Los factores determinantes de este éxito incluyen:

Gestión de conflictos: Una disminución notable en la intensidad de las disputas internas y en la frecuencia de protestas sociales violentas.

Fortaleza institucional: Una mejora sustancial en la estabilidad del sistema político.

Desmilitarización: Avances significativos en los criterios que evalúan el gasto militar y la seguridad ciudadana.

(Foto: Shutterstock)

¿BAJO QUÉ PARÁMETROS SE EVALÚA LA SEGURIDAD DE LAS NACIONES?

La clasificación es realizada por el Institute for Economics & Peace, que utiliza una metodología rigurosa para analizar a 163 Estados independientes. El diagnóstico se basa en la combinación de 23 puntos de datos específicos, entre los que destacan:

Violencia social: Niveles de delincuencia común, tasas de homicidios y percepción ciudadana del riesgo.

Niveles de delincuencia común, tasas de homicidios y percepción ciudadana del riesgo. Militarización: Inversión en defensa y grado de armamento de la sociedad.

Inversión en defensa y grado de armamento de la sociedad. Contexto Político: Estabilidad de los gobiernos y respeto por las normativas de convivencia.

Estabilidad de los gobiernos y respeto por las normativas de convivencia. Relaciones exteriores: Calidad de los vínculos con países vecinos y ausencia de tensiones internacionales.

¿CUÁL ES EL PANORAMA DE OTROS PAÍSES LATINOAMERICANOS EN EL REPORTE?

El informe revela una brecha marcada dentro del continente. Mientras Argentina encabeza la lista seguida de cerca por Uruguay y Costa Rica como los entornos más estables, otras naciones enfrentan realidades opuestas. En el extremo inferior del ranking, países como Colombia, México y Brasil continúan lidiando con desafíos estructurales relacionados con la inseguridad y la violencia sistémica, según informa Cronista.