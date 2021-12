Lady Gaga es una de las artistas más completas de la industria musical y ahora del cine, pues además de ser una reconocida cantante, también ha forjado una carrera como actriz apareciendo en distintas producciones, lo que ha llamado la atención de Marvel. A continuación, te contamos todos los detalles.

Uno de sus primeros papeles cinematográficos de Lady Gaga, fue en “American Horror Story”, luego protagonizó una película junto a Bradly Cooper, “A star is born”, y recientemente apareció en la esperada cinta “House of Gucci”.

Debido a su gran acogida, el rumor de que Marvel tenía considerada a Lady Gaga para interpretar a una superheroína, se especuló que daría vida a Emma Frost, asociada normalmente con los X-Men.

“Podría hacerlo. Es muy difícil para mí decir que no haría algo. Creo que sobre todo no estoy interesada en hacer cosas que, en última instancia, no tienen algo significativo que decir”, reveló Lady Gaga.

Con ello, significaría que la cantante estaría dispuesta a participar en una cinta de Marvel, si su personaje llegara a ser significativo en la película o en la vida de las personas.

Cabe recordar que hasta el momento, Marvel no ha sacado en el Universo Cinematográfico el personaje que supuestamente contempla darle a Lady Gaga, según indica Razón de México.

