Las mejores canciones y villancicos en español de Navidad

Llegó el día más esperado por muchas personas en el mundo, la Navidad. A pesar de estar en plena pandemia por el coronavirus, el optimismo se hace presente en estas fiestas, por ello para que tu noche este completa no solo con el pesebre, pavo, regalos y decoraciones, también agrégale a tu ambiente buena música

La música nos acompaña en diversos momentos de nuestra vida, sea con nuestros familiares más cercanos o en una gran reunión a la que no ha querido faltar ni uno solo de los primos. Por ello, te recomendamos esta lista de canciones de Navidad y villancicos en español que animará a tus seres queridos.

1. NAVIDAD CONTIGO DE ANA MENA, JEAN & ALEX

Una de las canciones navideñas recién estrenadas este 2021 fue de la cantante malagueña Ana Mena. Este sencillo lo firma junto a los hermanos puertorriqueños Jean & Alex, quienes añaden un alto toque de sensualidad a la mezcla.

2. BLANCA NAVIDAD DE LA OREJA DE VAN GOGH

La increíble banda La Oreja de Van Gogh, nos presenta una versión clásica Blanca Navidad, con una adaptación con un aire más fresco y rock.

3. PROPÓSITOS DE AÑO NUEVO DE EL KANKA

El Kanka el pasado 11 de diciembre del 2021 lanzó una canción de Navidad, que no es necesariamente un villancico. La canción Propósitos del Año Nuevo, es el nuevo adelanto de su quinto disco. Con esta canción el intérprete malagueño plantea una divertida lista de propósitos para el nuevo año que nada tiene que ver con las convencionales.

4. MUÑECOS DE NIEVE DE DAVID REES

Este 2021 David Rees publicó un divertido villancico con ritmos pop titulado Muñecos de Nieve, que invita a todos a bailar.

5. SERÁ NAVIDAD DE BLAS CANTÓ

El cantante murciano, Blas Cantó, hace unos años publicó Será Navidad, es un tema con tintes melancólicos pero llena de energía. Cantó lanza con el un mensaje muy claro: solo será Navidad si estamos juntos.

6. YA ES NAVIDAD DE NIL MOLINER

En el 2019 el cantante Nil Moliner, estrenó un villancico muy animado Ya es Navidad, que fue parte de la campaña de Freixenet.

7. SIEMPRE ES NAVIDAD JUNTO A TI DE EDURNE

La cantante Edurne en 2020 lanzó su primer villancico que alegró a muchos la noche buena. esta artista realizó una entremezcla el romanticismo con los tintes clásicos de las canciones navideñas que nos llena de buen rollo y energía cada vez que la escuchamos.

8. ALEGRÍA, ALEGRÍA DE MANU TENORIO Y ROBERTO LEAL

Esta canción no podía estar fuera de esta lista. Disfruta esta canción a la Navidad interpretada por Manu Tenorio y Roberto Leal.

9. BRILLARÁ DE DIANA NAVARRO

El villancico titulado Brillará, de la cantante Diana Navarro, tiene intes de soul y gospel y su videolclip está rodado en la famosa calle Larios de Málaga.

10. SANTA CLAUS IS COMIN’ TO TOWN DE SEBASTIÁN YATRA

La canción del cantante Sebastián Yatra que lanzó el pasado 2020, sin duda alguna no deja de ser pegadiza. Hablamos de Sata Claus is Comin’ to town, y en esta ocasión no podía estar fuera de nuestra lista.

