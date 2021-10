‘El juego del calamar’ ya es un verdadero fenómeno de Netflix. La producción asiática, que es la más vista del streaming en cuanto a series, se ha convertido en la favorita de los amantes del suspenso. Pero, si eres de los que se quedó con ganas de más, te recomendamos algunas series y películas que tienen cosas en común con el reciente éxito surcoreano.

Las series y películas que debes ver si te gustó ‘El juego del calamar '

-Battle Royale

-Alice in Borderland

-As the Gods Will

-Dulce Hogar

-Danganronpa: The Animation

¿Cuándo se estrenará la segunda temporada de ‘El juego del calamar’?

La segunda temporada de ‘El juego del calamar’ aún no tiene fecha de estreno en Netflix, pero lo más probable es que los nuevos capítulos lleguen a la plataforma de streaming a principios de 2023.

¿Cómo jugar ‘El juego del calamar’ en mi celular?

Lo único que tienes que hacer es descargar la aplicación de Roblox y crear una cuenta, la cuál te permitirá ingresar de forma gratuita a una inmensa cantidad de juegos en la plataforma, y ahí deberás buscar Fish Game.

¿Qué significan las figuras de ‘El juego del calamar’?

En este juego los participantes deben de formar un circulo, un cuadrado y un triángulo en el suelo, esto se debe a que si recibes estos símbolos eres invitado a los mortales Juegos del Calamar.

