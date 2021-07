El capítulo final de “Loki” en Disney Plus ha dejado más de una interrogante de cara a lo que sería el desarrollo de la fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés). La historia del Dios del engaño se tomará un descanso, pero a cambio nos regaló una aparición significativa, la de Kang el Conquistador.

¡Alerta de spoiler! Mientras Loki y Sylvie se toparon con este nuevo personaje -interpretado por Jonathan Majors- y fue el medio hermano de Thor que anunció su conexión con un título que no saldría hasta el 2023: “Ant-Man and the Wasp: Quantumania”. Por este motivo, todo indica que se trata del nuevo gran villano de la fase 4. ¿Cuál es su origen?

Marvel explicó que su nombre real es Nathaniel Richards, natural de la línea temporal alternativa Tierra-6311, también llamada “Otra Tierra”. En esta realidad, la Edad Media no tuvo lugar, por lo que el desarrollo de la ciencia se dio antes, sin interrupciones del feudalismo, el cual tomó alrededor de seis siglos.

“El déspota viajero en el tiempo Kang el Conquistador se llama acertadamente, usando todos sus recursos y tecnología del futuro para gobernar tantos universos como sea posible mientras aún hay tiempo”, explica la empresa de cómics sobre este personaje que, aunque sin poderes, posee un intelecto superior que sabe aprovechar gracias a su tecnología.

Aunque su papel en la tercera parte de la historia de Ant-Man junto a The Wasp y en otras películas o series aún es una incógnita, las expectativas son grandes al ver cómo Sylvie asesina a Kang, lo que provocaría -según advirtió- una ola de variantes suyas en las realidades. Por ahora, lo único seguro es que habrá una segunda temporada de ‘Loki’.

