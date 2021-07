Conforme a los criterios de Saber más

“Enséñame un héroe y te escribiré una tragedia”, dijo alguna vez Scott Fitzgerald. El autor de “Hermosos y malditos” aludía, sin duda, a esa forma literaria que encuentra en el puntilloso tejido de misterios y desventuras el hilo conductor que conducirá al protagonista directamente al Apocalipsis. Guiado por un sino fatal inexorable, el desenlace que los dioses le tienen reservado es la muerte y, premio consuelo, la locura. De Esquilo a Shakespeare, de Sófocles a García Lorca, todos los héroes de todos los tiempos tuvieron que pasar las de Caín para entrar en la historia precisamente porque nunca ocultaron sus humanas debilidades. Es decir, su vulnerabilidad.

Caminante del cielo

En efecto: “Si Aquiles no tuviese su talón, posiblemente hoy tú no lo conocerías”, dijo alguna vez el padre de las creaturas más fantásticas que bajaron desde algún piso estelar para habitar entre nosotros. Esto es, Spider-Man, El Increíble Hulk, Iron Man, X-Men, Los Cuatro Fantásticos, Doctor Strange, Thor, Daredevil, Black Panther, Hombre Hormiga, Bruja Escarlata, Los Vengadores, Pantera Negra, Silver Surfer, Nick Fury, Heroman y siguen firmas. Novel plumífero postulante a esa cúspide en la que habitaba su santa trinidad literaria —Robert Louis Stevenson, Arthur Conan Doyle y Edgar Rice Burroughs—, el dibujante oriundo de Manhattan incidió en mostrar algunas fisuras en la línea de flotación que ídolos de DC Comics, como Superman o Aquaman, no dejaban ver.

El personaje de Spider-Man se ha mostrado uno de los superhéroes más populares en la ficción no solo por sus fortalezas, sino por su continuo enfrentamiento con sus debilidades. (Foto: Sony Pictures)

Razón por la cual no era de extrañar que Loki Laufeyson —que apareció por primera vez en agosto de 1949— emerja de un diminuto niño al que mantenían escondido porque su aspecto francamente daba vergüenza. Basado en la deidad mitológica nórdica homónima, no es objeto de ningún culto y su nombre carece de toponimia. Su adopción por Stan Lee tal vez obedezca a la multiplicidad de significantes con las que el personaje aparece en las compilaciones históricas: ‘el origen de todo fraude’, ‘el herrero mentiroso’, ' el cambia formas’, ‘lengua de plata’, ‘Dios astuto’, ‘transformista’, ‘caminante del cielo’, ‘mago de las mentiras’, ‘Dios de las travesuras’, ‘Dios de la mala suerte’ y ‘Dios del Caos’.

Más que humano

Es decir, un acreditado prontuario que a los ojos del escritor Stan Lee, el guionista Larry Lieber y el dibujante Jack Kirby terminarían por configurar a un sujeto capaz de en varios lugares al mismo tiempo, manipular objetos con la mente y cambiar de forma. Pero, en sustancia, debería ser un supervillano especialmente dotado para hipnotizar a la gente y enviarla a cometer las fechorías más macabras. En un viaje donde la moral filosófica y la ética más elemental colisionan directamente con la picardía de un personaje (Tom Hiddleston) preso en la máscara de un villano que —he ahí la tragedia, operando una y otra vez— sufre por haber sido escogido por el destino como el Dios de las travesuras.

Esta sobrecarga sentimental en la escudería Marvel alcanza, inclusive, a seres sintéticos como Visión, un androide cuyos algoritmos serán generados por la lógica pero es capaz de emocionarse y alterar su apariencia física utilizando hologramas en clara alusión gestual. Su pareja, La Bruja Escarlata, es la huérfana que sobrevive al desplome de un edificio impactado por un misil, que también mató a sus padres. El telépata y alado Falcon es un héroe negro y predecesor de la superheroína de color Storm y de Luke Cage, el primer afrodescendiente de Marvel. Y así, el olimpo está poblado de seres humanamente débiles atravesados por el infortunio, el aislamiento, el abandono y la pobreza. Tal vez porque esos tendrían que ser los primeros campos de batalla donde vencer antes de ascender al Olimpo.

