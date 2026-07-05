El Mundial 2026 continúa avanzando hacia su desenlace y cada vez son menos las selecciones que siguen en la pelea por conquistar el título. Luego de intensas llaves de eliminación directa, la competencia se prepara para disputar los cuartos de final, una instancia que reunirá a varios de los principales candidatos al campeonato y que definirá a los cuatro equipos que accederán a las semifinales. En medio de la expectativa de millones de aficionados, también crece el interés por conocer el calendario oficial de esta fase, los horarios de los encuentros y las opciones para seguir los partidos desde Perú. Asimismo, muchos hinchas buscan saber si la final del torneo podrá verse por señal abierta y cuáles son las plataformas que transmitirán la recta decisiva de la Copa del Mundo. A continuación, conoce cuándo arrancan los cuartos de final del Mundial 2026, cómo quedó programada esta etapa y dónde podrás ver los partidos en vivo.

¿CUÁNDO COMIENZAN LOS CUARTOS DE FINAL DEL MUNDIAL 2026?

Los cuartos de final de la Copa Mundial 2026 empezarán el jueves 9 de julio y finalizarán el sábado 11 de julio. A lo largo de esas tres jornadas se disputarán los cuatro compromisos que determinarán qué selecciones avanzarán a las semifinales del torneo.

El calendario previsto para esta ronda es el siguiente:

Jueves 9 de julio

3:00 p. m. | Francia vs. Marruecos | Estadio Boston.

Viernes 10 de julio

2:00 p. m. | Portugal o España vs. Bélgica o Estados Unidos | Estadio Los Ángeles.

Sábado 11 de julio

4:00 p. m. | Brasil o Noruega vs. México o Inglaterra | Estadio Miami.

8:00 p. m. | Argentina o Egipto vs. Suiza o Colombia | Estadio Kansas City.

Cada uno de estos encuentros será de eliminación directa, por lo que únicamente cuatro selecciones continuarán en la lucha por conquistar el trofeo.

Estadio albergando a aficionados y futbolistas. (Photo by Alfredo ESTRELLA / AFP) / ALFREDO ESTRELLA

¿DÓNDE SE PODRÁN VER LOS PARTIDOS DE LOS CUARTOS DE FINAL?

Los aficionados tendrán distintas alternativas para seguir esta etapa del campeonato. La transmisión por televisión estará a cargo de DSports, mientras que quienes prefieran ver los encuentros mediante internet podrán hacerlo por DGO, Paramount+ y Disney+, plataforma que ofrece determinados partidos a través de la señal de ESPN incluida en su plan Premium.

Copa del Mundo. (Foto: Andina)

¿POR QUÉ EL MUNDIAL 2026 ES DIFERENTE A LAS EDICIONES ANTERIORES?

Esta edición marca un antes y un después para la Copa del Mundo por varios motivos. Es la primera vez que el torneo se desarrolla de manera conjunta en tres países: Canadá, Estados Unidos y México. También se amplió el número de selecciones participantes de 32 a 48, lo que permitió aumentar el calendario hasta alcanzar 104 partidos. Asimismo, el certamen se disputa en 16 ciudades, convirtiéndose en la competencia más extensa organizada por la FIFA.

¿CÓMO FUNCIONA EL NUEVO FORMATO DEL MUNDIAL 2026?

El campeonato comenzó con una fase integrada por 12 grupos de cuatro selecciones cada uno. Al finalizar esa etapa avanzaron los dos primeros equipos de cada grupo junto con los ocho mejores terceros. Después se incorporó una ronda inédita de dieciseisavos de final, antes de disputar los tradicionales octavos, cuartos de final, semifinales y la final. Gracias a este sistema, más selecciones tuvieron la oportunidad de mantenerse en carrera por el título.