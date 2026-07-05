¿Cuándo inician los cuartos de final del Mundial 2026? | Foto: Getty Images
¿Cuándo inician los cuartos de final del Mundial 2026? | Foto: Getty Images
Por Redacción EC

El Mundial 2026 continúa avanzando hacia su desenlace y cada vez son menos las selecciones que siguen en la pelea por conquistar el título. Luego de intensas llaves de eliminación directa, la competencia se prepara para disputar los cuartos de final, una instancia que reunirá a varios de los principales candidatos al campeonato y que definirá a los cuatro equipos que accederán a las semifinales. En medio de la expectativa de millones de aficionados, también crece el interés por conocer el calendario oficial de esta fase, los horarios de los encuentros y las opciones para seguir los partidos desde Perú. Asimismo, muchos hinchas buscan saber si la final del torneo podrá verse por señal abierta y cuáles son las plataformas que transmitirán la recta decisiva de la Copa del Mundo. A continuación, conoce cuándo arrancan los cuartos de final del Mundial 2026, cómo quedó programada esta etapa y dónde podrás ver los partidos en vivo.

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