El programa Mi Beca para Empezar vuelve a ser una pieza clave para miles de familias en la Ciudad de México, pues garantiza un apoyo económico mensual para estudiantes de nivel básico y quienes asisten a Centros de Atención Múltiple. Con el arranque del ciclo escolar 2025-2026, ya se confirmó la fecha en que se realizará el primer pago.

A continuación, te contamos todo lo que debes saber sobre este beneficio social administrado por el Fideicomiso Bienestar Educativo de la capita.

¿CUÁNDO SE ENTREGA EL PRIMER PAGO DEL CICLO 2025-2026?

El depósito inicial correspondiente al nuevo ciclo escolar será liberado este lunes 1 de septiembre de 2025, de acuerdo con el Fideicomiso Bienestar Educativo de la Ciudad de México (Fibien).

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS PARA RECIBIR EL PRIMER DEPÓSITO?

Quienes busquen integrarse al programa deberán realizar su registro en línea entre el 1 y el 30 de septiembre de 2025, a través de la cuenta Llave CDMX y la plataforma oficial. Para completar el trámite es indispensable contar con:

Identificación vigente del padre, madre o tutor.

Comprobante de domicilio con una antigüedad máxima de tres meses.

CURP del alumno beneficiario.

¿CUÁNTO ES EL MONTO ACTUALIZADO SEGÚN EL NIVEL EDUCATIVO?

El apoyo económico varía dependiendo del grado escolar:

Preescolar: $600 pesos mensuales.

Primaria: $650 pesos mensuales.

Centros de Atención Múltiple: $650 pesos mensuales.

¿CUÁL ES EL CALENDARIO DE DEPÓSITOS CONFIRMADO?

Para este ciclo, el programa mantiene un cronograma fijo de diez pagos que no se modificará, aun si la fecha coincide con días inhábiles. Los depósitos están programados para:

1 de septiembre

1 de octubre

1 de noviembre

1 de diciembre

1 de enero

1 de febrero

1 de marzo

1 de abril

1 de mayo

1 de junio

¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO EL PROGRAMA?

El apoyo está diseñado para estudiantes de nivel básico que cursan en escuelas públicas de la Ciudad de México, así como para quienes forman parte de los Centros de Atención Múltiple, con el objetivo de brindar un ingreso adicional que favorezca la permanencia escolar, según explica la plataforma Meridiano.