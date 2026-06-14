Por Redacción EC

El Mundial 2026 ya está en marcha y la pasión futbolera comienza a sentirse en los países anfitriones. Sin embargo, el torneo más grande de la historia todavía no logra generar el impacto que muchos esperaban en sus primeros días. Una imagen inesperada comenzó a llamar la atención de aficionados y analistas: las tribunas con numerosos espacios vacíos durante algunos encuentros de la fase inicial. La situación quedó en evidencia durante el partido entre Corea del Sur y República Checa, disputado en Guadalajara. Aunque el compromiso ofreció emociones dentro del campo y terminó con una remontada asiática por 2-1, las cámaras de televisión mostraron sectores enteros del estadio con asientos desocupados, generando una ola de comentarios en redes sociales y cuestionamientos sobre el nivel de convocatoria del certamen.