El Mundial 2026 ya está en marcha y la pasión futbolera comienza a sentirse en los países anfitriones. Sin embargo, el torneo más grande de la historia todavía no logra generar el impacto que muchos esperaban en sus primeros días. Una imagen inesperada comenzó a llamar la atención de aficionados y analistas: las tribunas con numerosos espacios vacíos durante algunos encuentros de la fase inicial. La situación quedó en evidencia durante el partido entre Corea del Sur y República Checa, disputado en Guadalajara. Aunque el compromiso ofreció emociones dentro del campo y terminó con una remontada asiática por 2-1, las cámaras de televisión mostraron sectores enteros del estadio con asientos desocupados, generando una ola de comentarios en redes sociales y cuestionamientos sobre el nivel de convocatoria del certamen.

La FIFA tiene la explicación sobre la asistencia de este partido ya que muchas cámaras captaron asientos vacíos

Las imágenes contrastaron con las cifras oficiales entregadas por la FIFA, que reportó una asistencia de 44.985 espectadores en un recinto con capacidad para 45.664 personas. Ante las dudas, el organismo explicó que sus registros se basan en entradas escaneadas y personas presentes dentro del perímetro del estadio, y no necesariamente en la ocupación visible de cada asiento durante el desarrollo del encuentro. La controversia reavivó el debate sobre los precios de las entradas y la demanda real en esta nueva edición ampliada del Mundial, que por primera vez reúne a 48 selecciones. Diversos medios internacionales señalaron que algunas localidades alcanzaban valores elevados, un factor que podría haber influido en la distribución del público dentro del estadio y en la percepción de las graderías semivacías.

¿Cómo justifica la FIFA esta falta de asistencia en las graderías vacías que tenía el estadio en dicho partido?

La FIFA salió al paso de las críticas y explicó que los datos de asistencia fueron calculados a partir de información operativa previamente verificada. Para sustentar su posición, el organismo utilizó una imagen oficial y precisó que el conteo contempla a todas las personas presentes dentro del perímetro del estadio, no únicamente a quienes se encuentran ocupando un asiento visible durante el desarrollo del encuentro. Un portavoz de la entidad señaló que las cifras oficiales se elaboran con base en las entradas efectivamente escaneadas y en la cantidad de espectadores que ingresan al recinto deportivo. Por ello, advirtió que las imágenes televisivas de determinados sectores del estadio no necesariamente reflejan el número real de asistentes presentes en el evento. Posteriormente, la FIFA reforzó esta explicación mediante una publicación en sus canales oficiales, donde subrayó que los datos difundidos son elaborados en coordinación con las autoridades responsables de cada estadio, con el objetivo de garantizar la precisión de los registros de asistencia.

¿De qué manera la FIFA viene trabajando sobre la verificación de los asistentes con las autoridades de los estadios?

“La FIFA mantiene una coordinación permanente con las autoridades de los estadios y los responsables de la gestión de entradas para asegurar que las cifras difundidas se sustenten en datos operativos debidamente verificados”, señala el comunicado. Asimismo, la entidad precisó que durante el encuentro disputado en Guadalajara varios aficionados con boleto fueron observados permaneciendo en los pasillos o desplazándose por distintas zonas del recinto, en lugar de ocupar sus asientos asignados durante todo el desarrollo del partido. Por otro lado, los aficionados esperan con ansias los demás partidos del Mundial 2026 para ingresar con toda la seguridad a los estadios y alentar a sus equipos. Los demás partidos vienen con más sorpresas y con más desafíos entre los equipos.

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