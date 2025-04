Han transcurrido más de cinco años desde la muerte de José Rómulo Sosa Ortiz, el legendario cantante mexicano conocido en el mundo artístico como José José. Su gran legado ha logrado trascender varias generaciones, al punto de que la mayoría de sus canciones siguen escuchándose en varios países, sin importar si se trata de un día en la oficina, una fiesta o simplemente estando en casa. En ese contexto, debido a su icónica voz y hermosas letras de sus canciones que logró llegar a miles de personas, los seguidores han promovido que cada 20 de abril se conmemore a “El Príncipe de la Canción”, generando que se vuelva tendencia en las redes sociales por una particular razón. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿POR QUÉ SE RECUERDA A JOSÉ JOSÉ CADA 20 DE ABRIL?

Durante los últimos años, cada 20 de abril, José José se vuelve tendencia en las redes sociales por sus miles de fanáticos que tiene en varias partes de Latinoamérica y el mundo, debido a la canción “Me vas a echar de menos”, original de Rafael Pérez Botija, del álbum “Promesas” lanzado a la radio en 1986. Lo que hace particular a esta fecha es que en una parte de la estrofa el mexicano se dirige a una mujer, diciéndole que lo echará de menos cuando otro la abrace, y que eventualmente su suerte cambiará y las cosas empezarán a salirle mal.

“Y me estarás llamando cada 20 de abril/ y dirán que no hay nadie que estoy lejos de aquí/ y te pondrás muy triste pensando en lo que hiciste/ y no podrás fingir”, indica el verso. De esta manera, muchas personas se reúnen en este día a través de las redes sociales para rendirle un sentido homenaje a uno de los interpretes más populares y destacados de la historia de México y que desde entonces muchos se han adherido a esta tendencia, catalogándolo como “El día internacional de José José”.

CANCIONES PARA RECORDAR A JOSÉ JOSÉ, EL PRÍNCIPE DE LA CANCIÓN

El servicio de música digital Spotify compartió, a través de su plataforma oficial, una lista de 10 canciones para conmemorar y rendir homenaje a “El Príncipe de la Canción” con su exitosa trayectoria que puso a cantar y gozar a millones de personas en Latinoamérica y el mundo. Estos son:

El Triste (1970): Este tema fue escrita por Roberto Cantoral y ayudó a José José a consolidarse como cantante de balada, convirtiéndolo en un ícono cultural en México. También es el título de su tercer álbum de estudio. Esta fue una sorpresa para él, quien siempre dijo que las canciones llegan a ti cuando menos lo esperas.

El Amar y el Querer (1977): Un éxito universal que confronta la realidad del amor y sus tonalidades. La interpretación que José José hace de esta extraordinaria letra de Manuel Alejandro es hasta ahora insuperable, llena de sutileza y significado. Forma parte del onceavo álbum de estudio, ‘Reencuentro’.

Gavilán o Paloma (1985): Un tema singular de Rafael Pérez Botija llegó a manos de José José después de ya ser un éxito en España y repuntó en México al ser el tema principal de la película del mismo nombre donde el cantante se interpretó a sí mismo alcanzando la fama y cayendo en excesos.

Almohada (1978): Esta canción la escribió el compositor Adán Torres, quien buscó a José José en su hotel de Nicaragua para ofrecerle interpretarla. Torres tuvo que grabar la canción mientras el cantante tomaba una ducha pues se le hacía tarde para su aparición en televisión.

Lo Dudo (1983): Para su álbum Secretos, que alude al misterio de la vida del cantante, José José volvió a colaborar con Manuel Alejandro. “Lo Dudo”, con su icónica línea “anda y ve” que se repite varias veces en el primer y segundo verso, fue uno de los éxitos más importantes del álbum, que fue el más vendido de su carrera, con cuatro millones de copias.

Si Me Dejas Ahora (1979): Lleva el mismo nombre a su álbum número 15, uno de los más exitosos de su carrera. Aunque en su momento hubo inconvenientes sobre la exclusividad de la canción, y medios españoles pensaron que era un plagio, la realidad fue que tres años antes de que fuera lanzada en España por Camilo Sesto, quien compuso la letra, él mismo se la entregó a José José para darse a conocer en Madrid.

Vamos a Darnos Tiempo (1981): Una de las mejores canciones sobre adversidad en el amor. Forma parte del álbum Gracias, el número 17 de su discografía y piedra angular en su carrera, ya que cuenta con otras dos de las canciones más populares y emocionantes de José José “Preso” y “Me Basta”.

Lo Que No Fue No Será (1978): Fue la canción que José Maria Napoleón escribió para José José, cumpliendo así un sueño del compositor. Este desgarrador tema sobre ruptura describe lo triste e irreversible del momento en que el amor se cansa y pasa factura. Un clásico para los descorazonados.

La Nave del Olvido (1998): Hay pocas letras tan emblemáticas como “espera un poco, un poquito más”. “La Nave del Olvido” ha sido cantada por varios intérpretes a lo largo de los años, pero hay algo en la vibrante versión de José José que la hace la más irresistible. Con este éxito, José José llegó al primer puesto en listas de todo América Latina, Rusia y hasta Japón. Fue escrita por el argentino Memo Infante.

Preso (1981): Esta impresionante balada, del tipo de las que te arrollan con emociones, la escribió Pérez Botija, quien confesó para una entrevista con el diario El Universal, que trabajar con José José fue una aventura en lo estético, en lo musical y en lo humano.

José José es reconocido por su poderosa voz y su habilidad para interpretar baladas románticas. Foto: Spotify

¿QUIÉN FUE JOSÉ JOSÉ?

José Rómulo Sosa Ortiz o José José es conocido popularmente como el “El Príncipe de la Canción”. Él fue un famoso cantante y compositor mexicano que nació el 17 de febrero de 1948. Además, es reconocido por su poderosa voz y su habilidad para interpretar baladas románticas. Durante su trayectoria en la industria musical, que abarcó varias décadas, José José lanzó numerosos álbumes y logró éxitos en toda Latinoamérica y en otras partes del mundo.

Así también, uno de sus temas más emblemáticos incluyen “El Triste”, “La Nave del Olvido” y “Amnesia”. Su legado musical ha dejado una gran huella en la música latina, y su vida y carrera han sido objeto de admiración y homenaje incluso después de su fallecimiento en 2019, dejando lo más preciado, su música, que seguirá en cada generación.