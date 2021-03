Algunos usuarios de Netflix alrededor del mundo han recibido una advertencia sobre el uso compartido de su cuenta. “Si no vives con el propietario de esta cuenta, necesitas tu propia cuenta para seguir mirando”, dice el texto que envía la plataforma de streaming.

Este mensaje ha hecho saltar las alarmas, ya que millones de usuarios de Netflix comparten su cuenta con amigos y/o familiares que no conviven en el mismo hogar. De esta forma llegan a acuerdos para pagar planes que permitan el uso de más de una pantalla al mismo tiempo.

Esto sucede pese a que los términos y condiciones de uso detallan que no debe hacerse. “El servicio Netflix y todos los contenidos que se vean a través del servicio son para tu uso personal y no comercializable y no se pueden compartir con individuos fuera de tu hogar”, indica.

Como se sabe, Netflix posee tres tipos de planes: el Básico que solo permite una pantalla por un costo mensual de S/24,90 y los planes Estándar (S/34,90) y Premium (S/44,90) de la plataforma permiten el uso simultáneo de dos a cuatro pantallas, respectivamente. Es con estos dos últimos planes de pago que los usuarios suelen compartir su cuenta, ya que la plataforma permite crear hasta 5 perfiles diferentes.

Los usuarios que tienen esta costumbre, en algunas partes del mundo han recibido el mensaje en el que se les pide verificar su cuenta mediante la introducción de un código que será enviado por correo electrónico o mensaje de texto al usuario original de la cuenta.

Según recogió The Hollywood Reporter, una fuente familiarizada con las pruebas que la plataforma viene realizando afirma que esta medida busca proteger los datos de los suscriptores de posibles problemas de seguridad. Esta verificación aún se encuentra en fase de prueba y varía de un país a otro.

Esta prueba o medida ha sido ampliamente rechaza en redes sociales, donde los usuarios se han alertado ante la posibilidad de que sus cuerdos entre familiares y/o amigos se vena perjudicados en un futuro próximo.

El Confidencial Digital preguntó a la plataforma sobre las medidas que tomaría en caso se realizara una baja masiva de su servicio en España como reacción ante la imposición de la medida. Pero Netflix no dio una respuesta concreta, ya que considera que aun es caer en el terreno de la especulación.

