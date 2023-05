El fútbol genera infinidad de emociones y une pasiones entre los aficionados, más aún cuando invita a la nostalgia. Luego de la hazaña del Manchester City tras derrotar por goleada en la semifinal al Real Madrid por 3-0, más de un aficionado se ilusiona porque su equipo alce la ‘Orejona’ en la final de la Champions League 2022-23.

Sin embargo, los ‘citizens’ no solo lograrían el título de la Liga de Campeones para intereses futbolísticos, sino también podría conseguir algo inimaginable. De consagrarse campeones, los dirigidos por Pep Guardiola podrían reunir a Oasis, una de las míticas bandas de rock de todos los tiempos, quienes se encuentran separados desde 2009.

Los precursores del Brit Pop estarían de regreso si la orquesta de goles liderada por Haaland, De Bruyne, Grealish y compañía superan en la final de la Champions al Inter de Milan, y logran el máximo título de clubes a nivel europeo por primera vez.

¿Por qué se separó la banda Oasis?

En 2009, para tristeza de sus aficionados, la banda anuló su presentación en el festival de rock en Seine, minutos antes del inicio del evento. La organización emitió un comunicado a los espectadores sobre la cancelación del concierto citando un mensaje de Noel de que el grupo “ya no existe”. Según se dio a conocer, la separación se dio por una pelea entre bastidores protagonizada por los hermanos Noel y Liam Gallagher.

¿Oasis podría volver?

Los hermanos Gallaguer, líderes de la banda Oasis, son hinchas confesos del Manchester City, no desde ahora por la moda, sino desde hace bastante tiempo, demostrando su amor y defendiendo los colores del club, desde que los ‘celestes’ peleaban su permanencia en la Premier League.

Después del 4-0 al Real en semifinales, Liam se dejó llevar por la emoción y expresó en redes sociales que si el City se coronaba campeón, la banda se reunirá para festejar el máximo galardón, según recoge el diario Marca. Noel Gallaguer sabe que el esperado regreso de la banda es cada vez más posible para alegría de sus fans, quienes esperan este épico momento desde hace muchos años.

I’m ready to go — Liam Gallagher (@liamgallagher) May 10, 2023

Oasis no es ajena a otras bandas de rock inglesas que se identifican con los clubes locales. Queen es muy identificada con el otro equipo de la ciudad, Manchester United, y el vínculo más popular es el que tiene The Beatles con Liverpool, su ciudad de origen.

‘Wonderwall’ y ‘Don’t look back in anger’ son las canciones que la afición podría corear a capela, aunque ahora con la banda de rock Oasis en vivo y las voces de Liam y Noel Gallagher.

Todo dependerá del resultado entre Manchester City vs. Inter de Milan el próximo sábado 10 de junio a las 2 de la tarde (hora peruana). El encuentro se disputará en campo neutral, en el estadio Atatürk Olympic Stadium, ubicado en la ciudad de Estambul, Turquía.

¿Cómo se hizo conocida en el mundo la banda Oasis?

Oasis fue formada en la ciudad de Manchester, Inglaterra, en 1990, en sus inicios conocidos como Rain, lluvia en español. La banda alcanzó la popularidad después de vender 15 millones de copias vendidas de su primer álbum Definitely Maybe y los 30 millones de copias vendidas del segundo álbum (What’s the Story) Mrning Glory?. Además, su tercer álbum Be Here Now se convirtiera en el disco más vendido en la historia del Reino Unido con 520 mil copias en un solo día a la venta.

La banda fue considerada uno de los grupos más importantes en la historia musical de Reino Unido, ingresando en el Libro Guinness de los récords. En la actualidad mantienen el récord de 9 canciones en el puesto nro. 1 de las listas musicales británicas y el nro. 2 de las listas estadounidenses.