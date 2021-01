La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que este domingo 3 de enero vence el plazo para que los electores puedan elegir su lugar de votación más cercano a su domicilio para las próximas elecciones generales del 11 de abril del 2021.

A la fecha más de tres millones de peruanos eligieron su local votación a través de la plataforma web creada por la ONPE.

Esta plataforma permitirá que los ciudadanos acudan a sus locales de votación caminando, con lo cual se garantiza la salud y el derecho al sufragio.

Para registrarse, el ciudadano debe llevar a cabo los siguientes pasos:

Ingresar a la plataforma “Elige tu local de votación” y hacer clic en Empezar. Colocar el número de DNI, el dígito de verificación del DNI y establecer el día, mes y año de nacimiento. Consignar un número de celular al cual se le enviará un código de verificación de 6 dígitos, el mismo que deberá ingresar al sistema. Tras confirmar un correo electrónico, se fija la provincia y/o distrito donde elegirá los locales de votación. Podrás escoger tres locales de votación cercanos a su domicilio actual. Luego, el sistema te informará en cuál has sido inscrito.

El sistema permite que desde cualquier equipo con internet, como una computadora, laptop, tablet o un celular, el elector pueda escoger su local de votación más cercano al domicilio, a fin de facilitar el proceso electoral.

Lo que debes saber:

Si en un anterior proceso electoral ya se escogió local de votación, se deberá hacer nuevamente el proceso debido a que, por la emergencia sanitaria, el aforo de los centros de votación se ha reducido a menos de la mitad y el número de locales se ha cuadruplicado.

El uso de esta herramienta no es obligatorio. Si un ciudadano no hace uso de este aplicativo web, la ONPE le asignará un local de votación dentro del distrito que registra en su DNI y no necesariamente cercano a la vivienda.