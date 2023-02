Paolo Guerrero volvió a disfrutar de lo que es anotar un gol. En la victoria de Racing Club por 3-1 ante San Martín Formosa por la Copa Argentina, el delantero peruano marcó su primer tanto con la camiseta de su nuevo equipo.

El gol del ‘Depredador’ fue el tercero del conjunto de Avellaneda. Su tanto llegó a los 89 minutos del vibrante encuentro.

Paolo Guerrero: ¿cómo fue su primer gol con Racing y qué dijo tras anotarlo?

La acción del gol de Paolo comenzó con el remate de tiro libre del paraguayo Matías Rojas. El disparo de dicho jugador impactó el travesaño, por lo que el rebote fue aprovechado por el peruano.

Primer gol de Paolo Guerrero 🇵🇪 con la camiseta de Racing 🟦⬜️🟦.pic.twitter.com/vWJXk9vzJf — VarskySports (@VarskySports) February 23, 2023





Asimismo, Paolo se animó a hablar con la prensa argentina tras anotar. “Lo voy llevando con mucha tranquilidad. Vengo manteniendo conversaciones constantes con Fernando Gago y cada vez me voy sintiendo mejor, más cómodo. Al final, lo que yo más quiero es estar a disposición del entrenador”, sostuvo el futbolista peruano en conversación con TyC Sports.

Asimismo, el exInternacional de Porto Alegre agregó: “Más allá del sistema táctico de Fernando Gago, yo tengo que adaptarme a lo que propone el equipo. Me gusta jugar de espaldas al arco, pero si la pelota no llega, tengo que crear mis jugadas. Si me quedo estático, es muy fácil para la defensa. Tengo que buscar mis situaciones de gol”.

Ya en conferencia de prensa post partido, el técnico de ‘La Academia’, Fernando Gago, dio su apreciación sobre el gol de Guerrero por la Copa Argentina.

“La confianza de Paolo creo que ya no se la da un gol. Tiene una jerarquía y experiencia increíble”, manifestó el exfutbolista de Boca Juniors.

¿Cuándo volverá a jugar Paolo Guerrero con Racing?

Paolo podría volver a tener minutos este lunes 27 de febrero, cuando Racing reciba a Lanús por una jornada más de la Superliga de Argentina. Cabe resaltar que Guerrero no anotaba desde agosto del 2021.