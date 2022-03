El cantante y referente del trap argentino, Paulo Londra, estrenará su nuevo single “Plan A”, el próximo miércoles 23 de marzo, con el que retomará su carrera tras estar casi tres años ausente en los escenarios locales e internacionales.

Tras cerca de tres años de ausencia en la música por la batalla legal que tuvo Paulo contra ‘Ovy On The Drums’ y la productora ‘Big Ligas’, el artista no ha podido esperar más y ha anunciado el estreno de su nueva canción, que se podrá escuchar desde todas las plataformas.

El artista argentino ha anunciado su regreso, lo que ha provocado un auténtico revuelo en las redes sociales, pues todos esperaban la llegada de este espectacular momento, y lo mejor de todo es que no tendremos que esperar mucho.

El nuevo single “Plan A” de Paulo Londra se estrenará el próximo miércoles 23 de marzo en Spotify, bajo el sello de Warner Music. “He´s back”, anticipó días atrás el conglomerado de entretenimiento a través de redes sociales.

Después de 3 años, En dos dias vuelvo con un temeke llamado Plan A, quiero agradecer a mi padres, mi familia y a todos los que me siguieron escuchando en las malas, porque se vienen las buenas — “ElAsperMaster23” jeh (@PauloLondra) March 21, 2022

“Después de 3 años, en dos días vuelvo con un temeke llamado Plan A, quiero agradecer a mis padres, mi familia y a todos los que me siguieron escuchando en las malas, porque se vienen las buenas”, escribió Paulo Londra en su cuenta de Twitter.

Ahora Paulo Londra está más que listo para sacar todo su arsenal a relucir y compartir con todos sus fans lo que lleva creando en el estudio durante tres años. es que si hay algo que ha dejado muy claro el argentino durante todo este tiempo es que no se ha separado ni un segundo del micrófono de grabación.

