La reconocida chef peruana Pía León se animó a responder una de las preguntas que vienen haciendo cientos de cibernautas en redes sociales sobre Central Restaurante, el cual fue nombrado hace pocos días como el mejor restaurante del mundo, según The World’s 50 Best Restaurants.

Luego que se haga el anuncio del mejor restaurante del mundo, muchas personas se preguntaban si en este lugar se servían platos populares de la gastronomía peruana como un lomo saltado o una popular salchipapa.

Debido a ello, durante una transmisión en vivo en las cuentas oficiales de Central Restaurante, la chef Pía León se animó a hablar sobre el tema.

¿Venden salchipapas en el restaurante Central?

La copropietaria de Central Restaurante, Pía León, negó que en su local se venda platos como una salchipapa, pero destacó que usan productos netamente peruanos en los platos que se sirven en el local, que fue nombrado como el mejor del mundo.

“No hacemos salchipapas, pero usamos papas. Eso es lo bonito de este lugar, usamos 100% productos de aquí (del Perú). A veces se olvidan o no lo registran, pero solo usamos productos de aquí, del mar, productos de la Amazonía o frutas que son alucinantes”, manifestó.

“No hacemos comida peruana tradicional, pero usamos productos peruanos”, agregó la esposa de Virgilio Martínez.

¿Por qué en Central no venden lomo saltado ni ceviche?

El chef peruano Virgilio Martínez concedió hace unos días una entrevista con América Noticias luego que se anuncie que Central Restaurante fue nombrado como el mejor del mundo y aclaró que en su local no se sirven populares platos de la comida peruana.

“No vas a encontrar un ceviche, un lomo saltado. No es que no lo queramos hacer, no es que lo neguemos. Es lo que comemos, es lo que celebramos”, aseguró.

“Sé que alguien al costado lo puede hacer mucho mejor. Lo que hacemos es darle un enfoque de investigación al producto peruano, lo que se busca es que el restaurante hable del Perú... Vía innovación, vía trabajo con otras disciplinas. No sirve comida tradicional peruana, pero sí nos adherimos a la preservación de la tradición”, agregó.