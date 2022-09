Por qué Bárbara Eden no quiso interpretar a Jeannie de Mi bella genio

Para muchas personas es imposible no recordar la exitosa serie “Mi bella genio” sin traer a la memoria a la bella actriz Barbara Eden, que tiempo después participó en muchas otras producciones conocidas. Asimismo, lo que pocos saben es que cuando le hicieron saber acerca de la propuesta de formar parte de esta serie televisiva, no se sintió segura en querer aceptar este papel.

De tal modo que la razón por la que la actriz Barbara Eden rechazó interpretar a Jeannie en “Mi bella genio” al principio, fue porque en ese momento, la actriz se encontraba gestando, considerando imposible que no se note durante las grabaciones. Es importante saber que las grabaciones de la serie empezaron en 1965.

¿POR QUÉ LOS PRODUCTORES INSISTIAN TANTO CON BARBARÁ EDEN?

Barbara Eden luego de haber rechazado la propuesta, fue nuevamente contactada para convencerla de trabajar en “Mi bella genio”, ya que su trabajo y carisma fueron los indicados para que los actores la vieran como la persona indicada para cumplir con la interpretación de ‘Jeannie’, tal como los productores lo querían.

En aquel momento, le dieron soluciones a la actriz Barbara Eden. Las cuales se trataban de poder vestirla con vestidos anchos y telas para poder cubrir su vientre, todo esto con el objetivo de no perder a quien consideraban ideal para el personaje de “Mi bello genio”. El encargado de persuadirla con estas ideas fue el creador Sidney Sheldon.

¿QUÉ FUE DE LA VIDA DE BARBARÁ EDEN LUEGO DE PARTICIPAR EN MI BELLA GENIO?

La actriz Bárbara Eden, quien interpretó a ‘Jeannie’ durante cinco años (1965-1970) en Mi bella genio, fue que en el trascurso de ese tiempo quedó embarazada tras siete años de intentar tener a su primogénito y muy pocas personas lo sabían. Es debido a esto que se comunicó con el productor para pedirle disculpas por su inesperado retiro, pero recibió a la vez mucha ayuda.

“Le pedí disculpas a Sidney (el productor) y me imaginé que me iban a reemplazar, pero me dijo: ‘Lo haremos funcionar: te pondremos más vestuario y haremos planos cortos, pero el papel sigue siendo tuyo’”, relató la artista que en la actualidad cuenta con 91 años.

Después del final de la famosa serie, Bárbara quedó nuevamente embarazada junto a su esposo Michael Ansara, pero lamentablemente el bebé falleció a los 8 meses de gestación. Esto sucumbió en ella una gran depresión y tres años después en 1974 tomó la decisión de divorciarse.