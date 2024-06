Cómicos ambulantes: por qué la “Chola Cachucha” salió de la televisión peruana

Armando Angulo Carbajal, más conocido por su nombre artístico, La Chola Cachucha, es uno de los personajes más reconocidos en nuestro país ya que formó parte del recordado programa de los Cómicos Ambulantes durante los años noventa y su popular interpretación en “Cerro Amor” junto a la Bibi en el cual luchaban por el amor de Jhonny Carpincho. Esto le llevó a que se le abran más oportunidades laborales en la televisión peruana, pero desde hace poco decidió alejarse de los reflectores dejando a sus seguidores con muchas interrogantes por esta decisión. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿POR QUÉ LA CHOLA CACHUCHA SE ALEJÓ DE LA TELEVISIÓN PERUANA?

Armando Angulo Carbajal decidió brindar una entrevista a “Al Sexto Día” donde estuvo contando acerca de sus inicios como artista y las razones por el cual dejó la televisión. La popular “Chola Cachucha” comenzó contando que tuvo que salir del “Reventonazo de la Chola” de Ernesto Pimentel porque lo botaron mencionándole que no había presupuesto. Además, indicó que solo recibía un sueldo mínimo y siempre se mantenía la promesa de un aumento, pese a sus años de experiencia en el rubro artístico, por lo que tuvo que buscar otras oportunidades debido a las deudas que mantenía en su momento.

“Me botaron, según ellos ya no había presupuesto, por ahí decían que iban a renovar a unos cuantos. Uno siempre quiere mejorar en la economía. Entonces, siempre era un sueldo bajo, un sueldo mínimo. Por ahí dije que algún día me aumentarán, creo que eso siempre ha sido el tema. Son temas de ellos, tendrán sus razones por no haberme considerado. Me chocó bastante, salí y no tenía propuesta de otros lados, tenía deudas, al menos ese sueldito ayudaba en algo. Ahora me voy a enfocar en mi proyecto y a seguir luchando como siempre toda mi vida he guerreado”, reveló el popular cómico.

¿CUÁL ES EL NUEVO PROYECTO DE LA CHOLA CACHUCHA?

Durante la entrevista, Armando confesó que tuvo que buscar otras opciones para salir adelante y se enfocó en su nuevo proyecto digital llamado “El show de la Chola Cachucha” que se transmite en YouTube junto a talentosos cómicos, como Luis Campos (Johnny Carpincho), el Cholo Peter, entre otros, que busca ser la nueva alternativa de las familias peruanas que desean divertirse sanamente. Asimismo, el experimentado humorista relató que tuvo que ambientar su casa en un pequeño set donde realiza grabaciones para su canal con el apoyo de su esposa.

“Gracias a las personas que nos dan su cariño, nos dan su mano. Es difícil hacer esto, hacerlo con mi familia es maravilloso. Sí sí estamos invirtiendo, imagínate un sol, hasta un sol nos cuesta, acá invertimos demasiado para este proyecto. Acá marcamos la diferencia con la Casa de la Comedia”, sostuvo entre lagrimas el artista.