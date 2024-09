Una de las cantantes más populares en el mundo y que siempre suele acaparar las portadas de las noticias, ya sea por su vida privada o profesional es, sin duda, Shakira. La intérprete de varios éxitos musicales ha provocado una huella imborrable en varios países y, por ende, viene progresando en las plataformas de streaming, como Spotify que anunció la celebración del “Día de Shakira” este 29 de septiembre, generando que se le honre con una fecha festiva por su estupenda carrera artística a lo largo de estos años. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles por esta particular festividad.

¿POR QUÉ SE CELEBRA EL 29 DE SEPTIEMBRE EL “DÍA DE SHAKIRA”?

Shakira es una celebridad que siempre acapara los reflectores mundiales y sus hits musicales no se quedan atrás, pues en los últimos años han ganado mucha popularidad que ha sido merecedora de grandes premios en la industria de la música. Por ello, a través de las redes sociales, sus fieles seguidores han empezado con una tendencia acompañado de la etiqueta #ShakiraMereceUnDía para que exista una fecha en conmemoración de su trayectoria.

Spotify lanzó el “Día de Shakira” cada 29 de septiembre con el objetivo de valorar su estupenda carrera. Foto: Spotify

Tanto fue el pedido de los fanáticos que el servicio de música, pódcasts y vídeos digitales Spotify lanzó el “Día de Shakira” cada 29 de septiembre con el objetivo de valorar su estupenda carrera. Por consiguiente, esta buena noticia fue celebrada por sus fans de todo el mundo y por la propia artista barranquillera que mostró su felicidad por este emotivo gesto.

“Cuando escuché sobre el Día de Shakira, ¡mi reacción inicial fue de emoción total! Me hizo sonreír y sé que mis padres estarán orgullosos de verlo”, sostuvo la colombiana para el blog For The Record de Spotify. Vale mencionar que esta fecha no es casualidad, ya que un 29 de septiembre de 1998, ‘La Loba’ junto a Sony Music sacaron a la venta el tercer disco llamado “¿Dónde están los ladrones?” que le permitió alcanzar fama en todo el mundo.

¿CÓMO LOGRARON CONOCERSE SHAKIRA Y GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ?

García Márquez conoció a Shakira cuando ella recién empezaba su carrera en Colombia. Él quería escribir un perfil periodístico sobre la cantante en la revista Cambio y ella accedió, sorprendida por el ofrecimiento. “Gabriel García Márquez fue un querido amigo. Se convirtió en una de mis personas favoritas en todo el mundo. Nos conocimos cuando solo tenía 21 años, porque quiso hacerme una entrevista y escribir un artículo sobre mí, algo que nunca entendí”, inició el relato la colombiana.

La intérprete de “Suerte” también rememoró una anécdota de su primer encuentro con el escritor, emocionándose por lo que vivió en aquel momento. “A partir de ahí, fuimos muy cercanos, recuerdo que cuando nos conocimos, en nuestro primer encuentro, me dijo que le contara una historia interesante. Y yo, le dije, ‘¿Pero, sobre qué?’. A lo que respondió, ‘Dime lo que sea, si no me la cuentas, me la invento’”, agregó la estrella de la música.

¿QUIÉN ES SHAKIRA?

La popular Shakira es una cantante, compositora y bailarina colombiana, conocida por su estilo musical que fusiona pop, rock y música latina. Ella nació el 2 de febrero de 1977 en Barranquilla, Colombia. Desde joven, mostró talento en la música y a los 13 años lanzó su primer álbum. Alcanzó la fama internacional con éxitos como “Hips Don’t Lie”, “Whenever, Wherever” y “Waka Waka (This Time for Africa)”, que fue la canción oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2010.

A pesar de su exitosa carrera musical, Shakira es reconocida por su trabajo filantrópico, especialmente en la educación infantil a través de su fundación, Pies Descalzos. También es famosa por su distintivo estilo de baile y su voz única. A lo largo de los años, ha recibido numerosos premios y reconocimientos en la industria musical.