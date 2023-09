Por qué Mónica Zevallos decidió retirarse de la televisión

Durante muchos años, Mónica Zevallos fue una importante presentadora de televisión en el Perú. Su paso por el programa ‘Vale la pena soñar’ generó que ella fuera una importante figura pública e influyente. Y es que, producto de la gran sintonía que tuvo el talk show, se logró posicionar los días sábados como el programa más visto de la década de los 90.

¿POR QUÉ SE ALEJÓ MÓNICA ZEVALLOS DE LA TELEVISIÓN?

Mónica Zevallos decidió brindar una entrevista a La República, en la cual conto el motivo que la alejó de la televisión de manera definitiva, a pesar que ella ya contaba con varios años en este rubro, empezando desde muy joven conduciendo noticieros para luego darle paso a otro tipo de contenido en su carrera.

Según sus declaraciones, Zevallos empezó a sentir que la televisión iba cambiando de a pocos, sintiendo a tal punto que no había profundidad en ciertos temas que ella quería tocar, por lo que empezó a darse cuenta que no le gustaba lo que estaba haciendo.

“Empecé a sentir que la televisión empezó a cambiar. Ya no era tan importante el contenido de los temas, no había profundidad, y empecé por primera vez después de muchos años a sentir que no me gustaba mucho lo que yo estaba haciendo”, dijo la popular “Suavecita”.

“(En ‘Sueltos en casa’) había que hacer juegos, pero ya no era juegos entretenidos, sino que había que mostrar más cuerpo, más cosas, más escándalo y no me sentía cómoda, ya empecé a no sentirme cómoda con lo que la televisión requería en ese momento”, agregó.

MÓNICA ZEVALLOS PASA UN GRAN MOMENTO EN LA ACTUALIDAD JUNTO A SU FAMILIA

Tras despedirse de la televisión peruana e irse a radicar a los Estados Unidos, Miami, junto a su familia, Mónica publicó unas fotos al lado de sus dos hijos. “Cuando los ves crecer y de momento no solo eres mamá, sino parte de su grupo de amigos. Me llena el alma y el corazón cuando estamos juntos”, escribió la exconductora del desaparecido programa “Vale la pena soñar”.

¿CUÁLES SON LOS PROGRAMAS MÁS EXITOSOS DE MÓNICA ZEVALLOS?

La famosa presentadora de televisión nació el 20 de febrero de 1968 en Huánuco. En la actualidad cuenta con 55 años en su haber. En cuanto a sus programas, destacan los siguientes:

Fantástico (1990) - Panamericana Televisión

- Panamericana Televisión Entre nos (1998) - Global Televisión

- Global Televisión Mónica (1999-2000) - Panamericana Televisión y ATV

- Panamericana Televisión y ATV Vale la pena soñar (1999; 2001; 2005-2006)