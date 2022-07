Qué jugador de Nacional dejó la 9 para dársela a Luis Suárez

Uno de los pases más esperados en Sudamérica es sin duda la vuelta de Luis Suárez al Nacional de Uruguay con el objetivo de tener continuidad antes de llegar al Mundial de Qatar 2022 y participar en la Copa Sudamericana. Aunque muchos se preguntaban que número usaría en la camiseta el exjugador del Atlético de Madrid, ya que la 9 le pertenecía a Emmanuel Gigliotti. Sin embargo en las siguientes horas las dudas fueron resueltas.

Ya en las próximas horas estaría llegando a Uruguay desde España el delantero junto a toda su familia y la hinchada ya lo espera con gran algarabía para verlo puesto con la camiseta del Nacional. “Yo comencé a darme cuenta que podía ser posible cuando lo visité en España. A medida que charlaba con él, me iba ilusionando mucho mas, pero creo que el punto de inflexión fue cuando me dijo que la familia lo apoyaba y que querían volver a Uruguay, ahí me di cuenta que era posible”, dijo Fuentes, presidente de Nacional.

¿QUIÉN ES EL JUGADOR DE URUGUAY QUE LE DARÁ LA 9 A LUIS SUÁREZ?

La fiesta de Suárez al Nacional no solo se vive en las calles sino también en el ínterin del equipo uruguayo, El Pistolero será el capitán del equipo y a la vez usará la 9 que le cedió Emmanuel Gigliotti. “Gigliotti es un crack, enseguida accedió sin problemas. Además de ser profesional es un ser extraordinario. Él mismo tomó la decisión e inmediatamente le cedió la camiseta a Suárez”, dijo Fuentes sobre la decisión del argentino.

Fuentes también contó: “Yo fui y sabía que económicamente no competía y ni se lo iba a mencionar, pero si le dije que se ponga, por un instante, en la mente de sus hijos e imagine como iban a aclamar y recibir a su padre y eso no hay plata que lo pague. Teníamos que lograr que le exploté el corazón y creo que lo logramos, porque me dijo una cosa que lo pinta de cuerpo entero, cuando le ofrecí un poquito mas de dinero de lo que habitualmente ofrecemos: No no, yo quiero ganar lo mismo que gana todo el plantel y quiero volver a Nacional en plenitud. Y que mejor que vuelve 3 meses ante de un mundial”.

¿QUÉ DIJO EL PRESIDENTE DE NACIONAL SOBRE LA CONTRATACIÓN DE LUIS SUÁREZ?

El presidente de Nacional con orgullo sacó pecho por la gran contratación de Suárez: “Uruguay y Nacional está en los ojos del mundo por Suárez. Esto beneficia a todos. Suárez es un animal competitivo, viene a ganar. El me decía: ‘Yo para motivarme y estar en forma para el Mundial, no preciso jugar contra el zaguero de la Juventus o el del Manchester City, yo lo voy a hacer con el zaguero de un equipo local’. No me quedan dudas que va a competir con las mismas ansias, en la liga local, como lo haría en cualquier liga de Europa. Acá lo vamos cuidar y arropar. Tenemos que entender que esto no vale como un título, mas allá que acá lo celebraron como un título mundial. Fue un impresionante: bocinazos, fuegos artificiales”.

¿CUÁNDO ES LA PRESENTACIÓN DE LUIS SUÁREZ ANTE LA HINCHADA?

Se confirmó que este domingo al mediodía, el uruguayo Suárez será recibido con una caravana que irá desde el aeropuerto hasta el estadio. El delantero de Nacional se preparará para Qatar bajo las órdenes del técnico Pablo Repetto y en la capital charrúa se está preparando una fiesta de bienvenida para el delantero. Las entradas ya están a la venta.