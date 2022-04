La Real Academia Española (RAE) pudo registrar nueve aceptaciones de la palabra “leche” y más de 40 unidades léxicas que usan aquel término. En ese sentido, no solo es conocido por estar relacionado con la bebida hecha por la vaca.

Esta palabra también registra su significado como cosmético -leche hidratante-, o la forma coloquial que se usa en países como Ecuador, México, El Salvador y Venezuela teniendo un significado “suerte favorable”.

El origen de todas estas expresiones es difuso ya que sus significados son muy diferentes. “La fraseología de un idioma es un campo muy resbaladizo en donde es fácil meter la pata con falsos orígenes etimológicos”, explica Elena Zamora, directora técnica del Instituto de Lexicografía de la RAE.

Por otro lado, en España tiene tantos significados que para un extranjero le podría causar mucha sorpresa al escucharla entre los ciudadanos.

Más de 40 expresiones o unidades léxicas en las que el blanco alimento entra en juego. Que si "leche evaporada", que si ir "a toda leche" o que si "madre de leche". Así que se impone una reflexión: ¿qué nos pasa a los españoles con la leche?

QUÉ SIGNIFICA ‘SER LA LECHE’

“Al igual que la gran mayoría de las expresiones de esta lista, la palabra ‘leche’ puede cambiarse por ‘hostia’ (con perdón) y el significado no varía. Y al contrario de los modismos anteriores este sí tiene un significado positivo… o no. Según la RAE, ‘ser la leche’ se traduce como ser extraordinario, pero se puede ser extraordinariamente bueno o extraordinariamente malo, no olvidemos que el sarcasmo -y discutir sobre si algo es o no sarcástico- es uno de los grandes deportes nacionales. Por ejemplo, en la frase “este tío es la leche” la connotación puede ser positiva o negativa, y lo fundamental se encontrará en el contexto. Como consejo, no la uséis en Whatsapp a menos que la acompañéis de un ejército de emoticonos. Y no, la flamenca no cuenta”, explica el diario El País de España .

Aquí te dejamos otras expresiones más usadas en España.

- A toda leche

- A mala leche

- Ca$#%se en la leche

- De la leche

- ¡Leches!

- Darse una leche

- Estar con la leche en los labios