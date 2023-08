¿A qué se dedica Hugo García tras salir de Esto es Guerra?

Luego de 10 años de haber formado parte del programa ‘Esto es guerra’, Hugo García dejó sorprendido a sus seguidores al anunciar su salida del reality. Actualmente, el modelo peruano se encuentra enfocado en su carrera deportiva y otros proyectos personales que lo llevan a alejarse de la televisión. No obstante, tras varios meses de su despedida, el exchico reality se reinventó y ha dejado a más de uno con la boca abierta al anunciar su emprendimiento en una zona exclusiva de Lima.

¿CUÁL ES EL NUEVO EMPRENDIMIENTO DE HUGO GARCÍA?

Tras dejar “Esto es guerra” el año pasado, Hugo García reveló que cumplió un sueño más al abrir su propio restaurante llamado Taio en una exclusiva zona del distrito de Santiago de Surco. El novio de Alessia Rovegno utilizó sus redes sociales para contar a sus seguidores sobre este nuevo proyecto.

“Se acuerdan del ‘se vienen cositas’? ¿De los colores de mi bicicleta? ¿De mi salida del programa? ¿Del proyecto que estaba esperando contarles? Por fin puedo decir que uno de los sueños que siempre tuve se ha hecho realidad Taio, YA ESTÁ ABIERTO. Fueron muchos meses de trabajo, amanecidas, pruebas, felicidad, estrés.. nos hemos fijado en cada mínimo detalle para darles lo mejor y no se imaginan la ilusión que me hace poder compartir esto con todos ustedes”, escribió Hugo.

“He estado mordiéndome la lengua y amarrándome las manos para no enseñarles cada parte del proceso de lo que ha sido este maravilloso camino. El que no arriesga, no gana. Pd: vayan todos a seguir y darle mucho amor a Taio restaurante y nos vemos en Av. el Polo 763 que los atenderé con muchísimo gusto”, agregó el modelo.

Asimismo, la exMiss Perú 2022 y pareja de García no dudo en expresar el orgullo que siente por él y confesó que lloró de emoción por el nuevo emprendimiento. “Esto es solo el comienzo y aquí estaré agarrándote fuerte de la mano en las buenas, malas, altos, bajos, y en todas las que se vengan mi corazón”, expresó Rovegno a través de Instagram.

¿CUÁNTO CUESTA COMER EN EL NUEVO RESTAURANTE DE HUGO GARCÍA?

Como se sabe, el nuevo proyecto de Hugo García se encuentra situado exactamente en la Avenida El Polo 763, Santiago de Surco. En Taio encontrarás desayunos que van desde S/18, platos de fondo desde S/38 y postres desde S/15. Aquí te presentamos la carta para que puedas ver los precios.

¿CUÁLES SON LOS PLATOS QUE OFRECE EL NUEVO RESTAURANTE DE HUGO GARCÍA?

El restaurante de Hugo García ofrece desayunos y almuerzos completos con una gran variedad de opciones. A continuación, estos son algunos de los platos de fondo que encontrarás en el lugar:

Salmón glaseado S/58

Pesca en mantequilla y alcaparras S/52

Pollo & setas S/40

Lomo Taio S/62

Lasagna S/38

Milanesa de pollo S/38

Es importante mencionar a todo el público que el restaurante Taio se mantiene abierto hasta las 10.00 p. m. de lunes a viernes.