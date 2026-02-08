Alerta naranja en el sur del Perú: estas serán las 7 regiones afectadas, según Senamhi

El verano 2026 inició con fuerza en el Perú con temperaturas que fluctúan entre los 18 °C y 27 °C, así como niveles muy altos de radiación UV en varias regiones costeras del país. Esta alarmante situación ha llevado a los especialistas a advertir a la población que extreme los cuidados con el fin de evitar enfermedades en la piel. Precisamente, en medio de este sofocante calor, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrografía del Perú (Senamhi) informó que diversas zonas del país podrían verse sorprendidas por un inusual fenómeno meteorológico, considerado en alerta naranja. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ REGIONES SERÍAN AFECTADAS POR UN FENÓMENO METEOROLÓGICO, SEGÚN SENAMHI?

A través del aviso meteorológico n° 41, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrografía del Perú advirtió que diversas regiones del país registrarán del 9 al 10 de febrero un aumento en la temperatura diurna en la sierra sur. De acuerdo con el comunicado del Senamhi, este evento climático, considerado de moderada a fuerte intensidad, tendría una escasa nubosidad hacia el mediodía, lo que propiciará un posible incremento de la radiación ultravioleta (UV).

📣#Aviso #Senamhi #Minam Del 9 al 10 de febrero, se registrará el incremento de la temperatura diurna en la sierra sur.



✅ Se prevé escasa nubosidad, aumento de la radiación UV y ráfagas de viento.



📲 https://t.co/56KqWquIWO#CuidaTuPiel Utiliza gorros de ala ancha pic.twitter.com/rFKsf9a2Bl — Senamhi (@Senamhiperu) February 7, 2026

Además, se pronostican ráfagas de viento cercanas a los 45 km/h, sobre todo durante la tarde, así como posibles chubascos. Para el lunes, se estiman temperaturas máximas que oscilarán entre los 15 °C y 32 °C, mientras que para el martes se espera un clima que fluctuarán entre los 13 °C y 28 °C en la sierra sur. Finalmente, las regiones posiblemente afectadas son: Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Moquegua, Puno y Tacna.

¿DE QUÉ TRATA LA NUEVA APP DEL SENAMHI?

A través de una nota de prensa publicada en sus redes sociales, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que lanzó su nuevo y novedoso aplicativo “Senamhi Perú Móvil”, con el objetivo de que la población nacional conozca en tiempo real y de manera sencilla el pronóstico meteorológico por diversas localidades, con datos sobre temperaturas, climas, precipitaciones, niveles de ríos, condiciones del mar y alertas, basados en información actualizada y validada por especialistas de dicha entidad.

De esta manera, esta herramienta permitirá mantener informada a la ciudadanía las 24 horas del día, los siete días de la semana, a fin de que puedan planificar sus actividades con total seguridad. Asimismo, para aquellos interesados en descargar la app, esta se encuentra disponible en todos los dispositivos móviles, ya sea mediante iOS (LINK) o Android (LINK). Para obtener el aplicativo en el teléfono y disfrutar de sus beneficios, solo deben acceder a la sección “Inicio” para consultar las condiciones climáticas actuales de su ubicación: