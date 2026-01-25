El desaparecido Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi) fue un programa creado en el Perú con el objetivo de reunir recursos destinados al financiamiento de proyectos de vivienda social. Entre sus principales intenciones era facilitar el acceso a una casa digna y asequible para la población de menos recursos económicos. De esta manera, a través del Gobierno nacional, se busca compensar a miles de adultos mayores con la devolución de sus aportes en el Banco de la Nación. Es así que, para realizar un adecuado seguimiento al proceso de reembolso en la página web, se debe tener en cuenta una serie de códigos alfanuméricos (A a la E) que permiten a los usuarios conocer el estado de sus solicitudes. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ SIGNIFICADO TIENEN LOS CÓDIGOS ALFANUMÉRICOS EN EL REGISTRO DEL FONAVI?

Los exafiliados que deseen recuperar sus aportes deben sustentar, con documentos, las contribuciones realizadas a lo largo de su trayectoria laboral. En la plataforma oficial de la Secretaría Técnica del Fonavi, el proceso se clasifica mediante cinco letras que distinguen cada fase de validación y desembolso. Estos son:

Letra A : Es necesario gestionar una acreditación anticipada de los aportes en la ONP para los aportantes que no se han jubilado y que trabajaron en empresas que han sido extintas.

: Es necesario gestionar una acreditación anticipada de los aportes en la ONP para los aportantes que no se han jubilado y que trabajaron en empresas que han sido extintas. Letra B : El aportante será incluido en el padrón de beneficiarios una vez que la información proporcionada por el empleador haya sido validada y se encuentre en proceso de verificación.

: El aportante será incluido en el padrón de beneficiarios una vez que la información proporcionada por el empleador haya sido validada y se encuentre en proceso de verificación. Letra C : Se espera que el empleador envíe la información pendiente a la Secretaría Técnica para que el proceso continúe.

: Se espera que el empleador envíe la información pendiente a la Secretaría Técnica para que el proceso continúe. Letra D : Es imprescindible corregir la inconsistencia encontrada en el formulario 1 para poder seguir con el proceso.

: Es imprescindible corregir la inconsistencia encontrada en el formulario 1 para poder seguir con el proceso. Letra E: La información del aportante se encuentra en evaluación para su inclusión en el padrón de pagos, lo que confirma su recepción.

@ferllanosr Consulta si te toca FONAVI mañana, ya salió el enlace para conocer si eres uno de los más de 73 mil beneficiarios del reintegro 4 para los grupos del 1 al 19 de ex aportantes del Fondo Nacional de Vivienda. Te explico facilito para que lo puedas hacer de inmediato. ¡Buena suerte!. ♬ sonido original - Fernando Llanos

¿CÓMO SABER SI SOY BENEFICIARIO DE LA LISTA 22 DEL FONAVI 2026?

Hasta el momento se han conformado cuatro grupos de reintegro disponibles para que los adultos mayores del Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi). A su vez, también existen 22 listas adicionales de beneficiarios que pueden realizar el cobro correspondiente en el Banco de la Nación. En tanto, la Secretaría Técnica del Fonavi puso a disposición de los exaportantes una plataforma virtual que permite verificar si forman parte del último listado con solo el DNI. A continuación, estos son los simples pasos: