Así respondió Susy Díaz a los rumores que aseguran que tiene una fortuna

Luego de que Monserrat Seminario, esposa de Melcochita, revelará que no poseen una gran fortuna como se ha estado especulando en los últimos tiempos, Susy Díaz salió a referirse sobre este tema. La excongresista de la República se pronunció en una entrevista acerca de su verdadera situación económica tras varios años trabajando en televisión y como servidora pública.

¿QUÉ DIJO SUSY DÍAZ SOBRE SU SUPUESTA FORTUNA?

En dialogo para Expreso, Susy Díaz respondió sobre los rumores que aseguran que tiene una gran riqueza, por lo que no dudo en dejar en claro que no cuenta con un gran patrimonio como muchas personas creen, pues durante mucho tiempo estuvo pagando como deuda al Estado peruano.

“Por favor, no especulen. Yo no tengo una fortuna, solo tengo puras deudas. Me quedé sin plata por pagar los 188 000 soles al Estado. Además, estoy abonando una cuenta pendiente que tiene mi hija Flor Polo con un dedo”, dijo al inicio.

Asimismo, la exvedette sostuvo que su dinero se va a saldar cuentas pues no le gusta deber a nadie. Por ello, contó que viene pagando los arbitrios municipales debido a sus bienes materiales y que también la Sunat la viene presionando financieramente. Finalmente, Susy Díaz aclaró que no le toma importancia a todas las especulaciones ya que está centrada en que su familia salga adelante, es decir, su hija Flor Polo y sus dos nietos.

“Yo soy muy responsable con todos mis compromisos económicos, no me gusta deberle a nadie, prefiero vender hasta mis calzones. Vivo para los míos, mi hija y mis nietos son mi mayor tesoro, por ellos me desvivo, son los grandes amores de mi vida. Lamentablemente no he tenido suerte con mis parejas, todos me salieron malucos”, explicó para mencionado medio.

¿QUÉ SE SABE SOBRE LA FORTUNA DE MELCOCHITA?

Monserrat Seminario declaró para ‘Todo se filtra’ de Panamericana TV para despejar especulaciones sobre la fortuna que tendría su esposo Pablo Villanueva o más conocido como ‘Melcochita’. Monserrat confesó que el popular comediante solo cuenta con carro como lo único valioso, dejando en claro que no tienen un gran patrimonio.

“Ya es decisión de él, al final lo único que tiene es su carro. Él sabe a quién se lo deja. Yo no voy a pelear por tonteras, solo me interesa la salud de mi esposo, que esté tranquilo y goce a sus pequeñas”, detalló.

“No sé por qué Pablo habla de fortuna, cuando no tenemos nada. La gente puede pensar que es adinerado y tiene muchas propiedades, pero no tenemos dinero, solo nos alcanza para vivir dignamente”, añadió para El Popular.