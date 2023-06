¿Bryan Reyna se puso buzo de la policía? | Esto contó Peluchin sobre el jugador de Alianza

El futbolista de Alianza Lima, Bryan Reyna protagonizó un vergonzoso incidente acompañado de su padre Luis Roberto Reyna Velásquez, al atacar ferozmente la movilidad del equipo de prensa del programa ‘Amor y Fuego’, la tarde del pasado jueves 5 de junio en el distrito de Breña.

¿QUÉ PASÓ CON EL PADRE DE BRYAN REYNA?

El jugador del Club de Alianza Lima detalló que estaba siendo perseguido y acosado por las cámaras de Willax TV, mientras se encontraba manejando su camioneta e iba junto a su padre por la cuadra 8 de la avenida Juan Pablo Fernandini, en Breña.

Entonces, el padre del futbolista al sentirse hostigado decidió bajar del vehículo con un bate de beisbol y empezó a romper las lunas de la camioneta de prensa. Por desgracia, dentro del auto estaba un reportero, un camarógrafo y el chofer, quien tuvo algunos cortes y varios moretones en su cuerpo.

Por esta razón, Bryan Reyna junto a su padre y los agraviados fueron llevados a la comisaría del distrito. Tras varias horas y cerca de la media noche, el padre del futbolista salió de la dependencia policial y una hora más tarde el seleccionado peruano.

¿QUÉ DIJO ‘PELUCHÍN’ SOBRE EL BUZO DE LA PNP QUE LLEVABA BRYAN REYNA?

Luego de los polémicos videos difundidos en el programa ‘Amor y Fuego’; Rodrigo González, Gigi Mitre y el abogado Iván Paredes comentaron sobre lo sucedido en la dependencia policial de Breña, donde el jugador Bryan Reyna habría estado pasando con el buzo de la PNP un rato tranquilo, mientras su padre se encontraba en el mismo lugar luego de haber golpeado al chofer del auto de Willax TV.

“Si no eres un miembro de la PNP, no lo puedes vestir, es un delito que una persona use un uniforme cuando es miembro de la institución. Lo que tienen que ver es esto. La Policía prestándose y dándole un uniforme (para Bryan Reyna) con el escudo en el pecho. ¿Para qué le daban uno? Él estaba ahí riéndose, con pantalón y chaqueta, mientras afuera estaba un equipo de investigación que fue agredido”, dijo, claramente indignado.

¿POR QUÉ ‘AMOR Y FUEGO’ PERSEGUÍA A BRYAN REYNA?

El reportero que resultó perjudicado por el accionar del papá del futbolista decidió entrar al set de ‘Amor y Fuego’ para narrar todos los detalles de lo sucedido aquel día. De acuerdo con el hombre de prensa, el futbolista se encontraba saliendo con una conocida mujer del medio. “Estaría saliendo con una chica conocida y convulsionada en la farándula”, mencionó el periodista.