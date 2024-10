Christian Ramos sobre su famosa frase “Es Cristal, no pasa nada”: “Estuvo mal, quiero pedir disculpas”.

Hace 10 años, una respuesta de Christian Ramos daría que hablar a nivel nacional, y hasta formaría parte de los tradicionales memes utilizados en redes sociales para fastidiar a la hinchada cervecera sobre todo. Esto ocurrió luego que el defensor peruano declarara tras importante partido disputado defendiendo las sedas del Juan Aurich chiclayano, contestando literalmente que si “Es Cristal, no pasa nada”. Al respecto, hoy vuelve a recordarse dicho episodio debido a participación de la popular ‘Sombra’ en “Enfocados”, podcast donde pidió disculpas y reveló mayores detalles acerca de tan controversial expresión.

LAS DISCULPAS DE CHRISTIAN RAMOS POR FAMOSO “ES CRISTAL, NO PASA NADA” RECORDADO EN “ENFOCADOS”

El fútbol peruano está repleta de frases célebres que marcaron un antes y un después en la vida de varios jugadores profesionales, siendo Christian Ramos quien carga mochila pesada desde aquella vez que dijera “Es Cristal, no pasa nada” como defensor del Juan Aurich, y tras final nacional 2014 recordada hoy mediante “Enfocados”.

La visita al set del podcast que conducen Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, sirvió para que la popular ‘Sombra’ volviera a pedirle disculpas a la hinchada celeste cuya parcialidad hasta llegó a amenazarlo según confiesa luego de 10 años en los cuales evidenció arrepentimiento.

“Ya conocemos tu casa, te vamos a ir a buscar”, reveló Christian Ramos en “Enfocados” acerca de controversial episodio, y esos mensajes intimidatorios originados por aquel “Es Cristal, no pasa nada” registrado en video desde aquel 17 de diciembre de 2014 cuando Juan Aurich visitaba Lima para enfrentarse al cuadro cervecero por la final de vuelta de primera división.

Con respecto a dicha contestación que causó polémica, hoy la ‘Sombra’ vuelve a pedir disculpas de verdad hacia quienes se vieron afectados por supuesto, es decir, hinchas celestes, reconociendo además que “estuvo mal lo que hice”, y recordando el instante de llamada de su papá, quien lo cuestionó diciéndole “¿Qué estás haciendo? Ahorita mismo te rectificas”.

Recordemos que sus declaraciones y la famosa frase en particular, sorprendió aún más a prensa e hinchada bajopontina, debido a que la figura de Christian Ramos surgió en el fútbol peruano a partir de haber integrado divisiones menores de Sporting Cristal desde los 13 años, y luego debutar profesionalmente en 2007.

¿POR QUÉ CHRISTIAN RAMOS DIJO “ES CRISTAL, NO PASA NADA” EL 17 DE DICIEMBRE DE 2014? ESTO CUENTA EL DEFENSOR PERUANO TRAS 10 AÑOS

Han pasado 10 años, pero aún la herida sigue abierta en algunos hinchas celestes que se sintieron menospreciados por las palabras de Christian Ramos tras final de vuelta disputada entre Sporting Cristal y Juan Aurich.

Michael Succar es el periodista de Movistar Deportes que a ras de cancha y muy cerca a la tribuna de Occidente del Estadio Nacional, le preguntó “¿Es complicado jugar con el público en contra?”, y la ‘Sombra’ con muecas y evidentes signos de ninguneo, le contesta “No, mira quién te grita. Si fuera Alianza o la ‘U’, bueno, pero es Cristal, no pasa nada”.

Ante lo expuesto, y los abucheos recibidos, Christian Ramos confiesa en “Enfocados” que por calentura terminó reaccionando así, y más aún luego de escuchar que le decían “Oye, malo de m…, agarra tus piernas y tíralas al río”, mientras declaraba.

“Me agarró frío (la pregunta) y ahí dije eso que hasta ahora es mi cruz”, acota el defensor peruano de casi 36 años muy recordado también por el 2-0 anotado a Nueva Zelanda que terminó por sentenciar la clasificación peruana a Rusia 2018, pero hoy sin equipo a nivel local de manera muy llamativa.

¿POR QUÉ CHRISTIAN RAMOS NO CONSIGUE EQUIPO PARA DISPUTAR LA LIGA 1 TRAS ALEJARSE DE SPORT BOYS?

Tras haber defendido la camiseta de representativos equipos capitalinos como Alianza Lima y Universitario, campeonado en Ecuador y Arabia Saudita, y hasta disputado una Copa del Mundo, Christian Ramos vive uno de los momentos más inciertos de su carrera en pleno 2024, año que debería presentarse como esperanzador para todo futbolista en actividad, pero actualmente es sinónimo de inestabilidad para la popular ‘Sombra’.

El defensor que formó parte de los procesos de Ricardo Gareca, tiene 35 años, y aún siente que puede aportarle mucho al club que requiera de sus servicios, sin embargo y luego de su polémica salida de Sport Boys, aún no encuentra a la institución ideal para continuar con la carrera iniciada hace 17 años.

“Estoy en mi casa, me siento y digo que es raro que no me llamen o que no tenga una propuesta”, manifestaba Christian Ramos en diálogo concedido a Jesús Arias para “Tanke como Cancha” de RPP Deportes hacia fines de febrero, considerando a dicha situación como “súper raro” ya que “hace dos o tres años, estuve jugando Eliminatorias”.

Respuesta a partir de minuto 19.

Según explicó, él ha recibido información de que las aparentes razones vinculadas al desinterés por parte de equipos de la Liga 1, radican en que no quiere jugar en provincia y el sueldo que percibe es muy alto.

Ante lo expuesto, el ex Sport Boys, Christian Ramos, le dijo al ‘Tanke’ Arias que varios clubes “no quieren hablar conmigo porque tengo un salario muy alto, pero yo digo que para eso se habla (primero)”, resaltando enseguida uno de sus principales obstáculos vinculados a la cantidad de jugadores inscritos y cupos de extranjeros permitidos por la Federación Peruana de Fútbol (FPF).