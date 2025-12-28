El próximo 17 de febrero de 2026 iniciará el Año Nuevo Chino, que llevará por nombre como Año del Caballo de Fuego, un ciclo que, según la astróloga Ludovica Squirru, traerá una energía de gran intensidad y transformaciones abruptas. Este periodo se caracterizará por un ritmo acelerado que obligará a todos los signos a tomar decisiones drásticas y a gestionar con cuidado su resistencia física y emocional para evitar el colapso.

Aunque la experta advierte que será un año de desafíos generales y pruebas complejas, un signo específico logrará navegar el caos con una ventaja excepcional. Gracias a su afinidad con la energía dominante, este animal podrá consolidar proyectos y mejorar su bienestar integral. Conoce a continuación cuál es el signo más afortunado del 2026 y qué le depara el destino a los demás integrantes del horóscopo chino.

¿CUÁL SERÁ EL SIGNO QUE GOZARÁ DE MAYOR FORTUNA EN 2026?

Dentro del esquema de Squirru, el Perro se posiciona como el máximo beneficiario del nuevo ciclo. Su excelente sintonía con el Tigre y el Caballo, compañeros de la tríada de fuego, le permitirá disfrutar de una visibilidad renovada y un crecimiento significativo.

El 2026 será para este signo un año de cosechar éxitos y establecer pactos estratégicos que mejorarán su calidad de vida. Según indica la especialista, el Perro “recibirá un impulso especial en el plano laboral y social”, lo que le permitirá avanzar con firmeza en metas que antes parecían inalcanzables.

El Perro es el décimo primer signo del horóscopo chino. Es muy leal (Foto: Freepik)

¿QUÉ CARACTERÍSTICAS DEFINIRÁN EL AÑO DEL CABALLO DE FUEGO?

El escenario global estará dominado por una vibración de acción constante y cambios de rumbo imprevistos debido a la duplicidad del elemento fuego. Esta energía obligará a las personas a replantearse sus relaciones personales y sus trayectorias profesionales de manera drástica.

Ante este panorama de alta exigencia, la astróloga advierte que “ningún signo estará del todo bien” de forma automática, por lo que aprender a administrar la energía será clave para sortear el agotamiento y saber identificar las oportunidades que surjan en medio de la agitación del año, según recoge la plataforma La 100.

¿CÓMO AFECTARÁ EL NUEVO CICLO AL RESTO DEL ZODIACO?

El impacto del año del Caballo se manifestará de maneras muy distintas para los demás animales del zodiaco tras superar el primer trimestre. Por un lado, el Tigre logrará una revitalización muy necesaria, mientras que la Rata deberá esforzarse por fortalecer su entereza ante las adversidades emocionales.

Curiosamente, el animal que rige el año tendrá que ser precavido, ya que el propio Caballo atravesará pruebas kármicas durante su propio año. En definitiva, aunque el entorno será transformador para todos, la fortuna más sólida será la que acompañe al Perro en sus proyectos.

¿QUÉ ANIMAL ERES EN EL HORÓSCOPO CHINO?

Los 12 signos del horóscopo chino, en su respectivo orden, son: Rata, Buey, Tigre, Conejo, Dragón, Serpiente, Caballo, Cabra, Mono, Gallo, Perro y Cerdo. Además de asociarse con un animal, el año en que naciste también define el elemento que te corresponde, que puede ser Metal, Agua, Madera, Fuego o Tierra. Aquí, te presentamos el listado de animales en el que perteneces en el horóscopo chino de acuerdo a tu fecha de cumpleaños: