Actualmente, hasta el 11 de junio se podrá presentar la declaración jurada anual de Impuesto a la Renta, correspondiente al año 2023, ante la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat). Una vez que se cumpla el cronograma de vencimiento, desde el miércoles 12 de junio al miércoles 24 de julio se comenzará a entregar la devolución de impuestos a los contribuyentes que hayan cumplido con ciertos requerimientos. Entérate en esta nota si eres parte de los beneficiarios, cuánto es lo máximo que se te depositará y cómo recibirlo.

¿A QUIÉNES SE DEVUELVEN IMPUESTOS?

Los trabajadores formales que están en planilla o emitan recibos por honorarios y perciben Rentas de Trabajo (Cuarta y/o Quinta categoría) tienen derecho a la devolución del Impuesto a la Renta (IR).

Para acceder a la devolución, el requisito principal es sustentar tus gastos con boletas electrónicas con DNI en consumos en restaurantes, bares, hoteles, contratos de servicios profesionales, técnicos o cumple con hacer las aportaciones por trabajadoras del hogar.

Por otro lado, es importante señalar que los contribuyentes no deben tener Rentas de Fuente Extranjera que deban ser sumadas a sus Rentas de Trabajo, además de destacar que la SUNAT debe contar con la información necesaria en sus sistemas.

¿CUÁNTO DE IMPUESTOS DEVUELVE SUNAT?

La SUNAT establece que el monto máximo a recibir por cada trabajador con saldo a favor tiene como límite al importe de 3 UIT para este 2024, es decir, S/15,450, ya que el valor en soles establecido por el Estado para resolver aspectos tributarios asciende a un total de 5,150.

El hecho de pedir boleta electrónica con DNI por consumo en restaurantes, hoteles, bares, entre otros, puede deducir impuestos, hasta en 15% para trabajadores en planilla y 30% para independientes, según explicó Oscar Osorio, especialista de la Sunat, para RPP.

¿CÓMO SOLICITAR LA DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS?

Este proceso es sencillo, gratuito y ni siquiera requiere de un contador. Lo cierto es que los contribuyentes no deben hacer trámite alguno, puesto que el proceso de la devolución corresponde a la Sunat.

Sin necesidad de hacer alguna gestión personal, la devolución del saldo a favor se efectúa de manera automática con el depósito en una cuenta bancaria, cuyo Código de Cuenta Interbancario (CCI) haya sido registrado previamente por el propio trabajador o su empleador en la Sunat.

Si resulta que tienes una devolución, la Sunat te notificará mediante correo electrónico o en el buzón electrónico de la Sunat una resolución donde consigna tus datos personales, el periodo de tus tributos y el importe que tienes a favor. Acto seguido, realizará el depósito del importe en la cuenta bancaria que registraste.

¿CÓMO REGISTRAR EL CCI EN LA SUNAT?

Puedes registrar o actualizar tu Código de Cuenta Interbancario (CCI) de la siguiente manera:

Ingresa a www.sunat.gob.pe.

Haz clic en “Operaciones en Línea (SOL)”.

Selecciona la opción “Mis trámites y consultas”.

Luego digita el número de DNI o RUC y contraseña para iniciar sesión.

En el módulo “Personas”, accede a la opción “Otras declaraciones y solicitudes”.

Haz clic a la opción “Mis devoluciones”.

Posteriormente, selecciona “Código de Cuenta Interbancario” e ingresa tu número respectivo.

Para que sea válido el registro del CCI, la cuenta debe ser en moneda nacional, pertenecer al beneficiario de la devolución y no debe corresponder a una cuenta de CTS, según informa Infobae Perú.

¿QUÉ HACER SI NO SOLICITE BOLETA ELECTRÓNICA CON DNI EN EL 2023?

Lastimosamente, si no solicitaste boleta electrónica con DNI por tus consumos el año pasado, no podrás recibir la próxima devolución de impuestos. “Siempre cuando hagan sus consumos (...) tienen que pedir su boleta electrónica y dar su DNI. Si no lo hacen, no les va a favorecer ese gasto deducible”, recordó el especialista de la Sunat, Oscar Osorio.

A pesar de todo, se recomienda empezar esta práctica a partir de ahora para que puedan aplicar para la devolución de impuestos del próximo año.