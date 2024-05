Durante una reciente entrevista en el programa ‘Amor y Fuego’, el reconocido salsero Bryan Torres sorprendió a Rodrigo González y Gigi Mitre al revelar detalles desconocidos sobre su pasado laboral. ¿A qué se dedicaba la ex pareja de Samahara Lobatón? En la siguiente nota te contaremos lo que debes saber.

¿EN QUÉ TRABAJABA BRYAN TORRES, SEGÚN LO QUE LE DIJO A RODRIGO GONZÁLEZ Y GIGI MITRE?

Bryan Torres reveló durante una entrevista en el programa ‘Amor y Fuego’ que antes de alcanzar la fama en la música, trabajaba como videorreportero en Latina Televisión.

Sorprendió a Rodrigo González y Gigi Mitre al compartir que había coincidido con ellos en el canal, participando en diferentes programas como ‘90 matinal’ y ‘90 mediodía’, donde realizaba labores de cámara y reporteaba noticias.

Torres incluso recordó haberles pedido una foto y haber grabado un saludo de ellos para su hija mayor en una ocasión.

¿POR QUÉ BRYAN TORRES SE DISTANCIÓ DE JEFFERSON FARFÁN CUANDO INICIÓ ROMANCE CON SAMAHARA LOBATÓN?

En otro momento de la entrevista, el cantante Bryan Torres aseguró que cuando inició su relación con Samahara, su vínculo con Jefferson Farfán fue cortado.

“Yo estoy con mis cosas. Siempre voy a estar agradecido con él. Hay cosas pendientes por conversar, que en algún momento se darán. La amistad nunca ha muerto”, precisó.

Luego de ello, Bryan complementó: “[Desde que oficialicé mi relación con Samahara] cambiaron mucho las cosas, muy aparte de que tampoco vivía con él, no trabajaba con él, entonces había un distanciamiento”.

A su vez, el cantante dijo que tiene intenciones de volver a entablar una amistad con Jefferson, aunque dude que el deportista tenga el mismo interés.

“La amistad nunca ha muerto… Si bien es cierto, después de lo que pasó con la última relación (Samahara), hubo ahí un quiebre”, finalizó.

¿QUÉ ES LO QUE DIJO BRYAN TORRES TRAS TERMINAR RELACIÓN CON SAMAHARA LOBATÓN?

Frente a Rodrigo González y Gigi Mitre, el examigo de Jefferson Farfán confesó que el bebé que está esperando la influencer sí fue planeado aunque la relación no pasaba por su mejor momento. Ellos recién iban a cumplir un año en los próximos meses.

“Reconozco y creo que no (la relación no pasaba por un buen momento), pero igual lo del bebé sí fue planeado. Vamos a ser papás y hacer las cosas bien, pero lamentablemente no se pudo”, comentó la tarde de este lunes.

Más adelante, aseguró que será un padre presente pese a que no tenga una relación con Samahara Lobatón, quien recientemente viajó a Estados Unidos para que su primera hija visite a su papá Youna.

“Como relación no funcionó, pedí perdón por todas las cosas que pasaron, en especial a mi familia. Ahora me toca cumplir el rol como papá”, añadió durante la entrevista en el programa de espectáculos.

Hace un par de semanas, ambos confirmaron que no iban más como pareja; sin embargo, llamó la atención que el último domingo, en el Día de la Madre, Bryan Torres le dedicara un sentido mensaje a la influencer.

“Feliz Día de la Madre en su día a todas en el mundo entero. En especial a mi abuela, mi mamá y a las madres de mis bebés”, escribió en sus redes sociales.