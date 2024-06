“Arriba Mi Gente” es uno de los programas matutinos que se ha convertido en uno de los favoritos por miles de familias peruanas. Por medio de reportajes, entrevistas y diversas dinámicas, ha logrado obtener una buena cantidad de seguidores. A propósito de ello, Santi Lesmes, uno de los conductores, se refirió a la supuesta cancelación de este espacio en Latina. Aquí te vamos a contar qué dijo exactamente.

Esto dijo Santi Lesmes sobre la supuesta cancelación de ‘Arriba Mi Gente’ en Latina

Los rumores indicaban que ‘Arriba Mi Gente’ sería cancelado por un nuevo programa conducido por Brunella Horna. Ante eso, Lesmes salió al frente y dio su versión de los hechos.

“El mundo está lleno de chismes, pero nosotros estamos felices en ‘Arriba mi gente’ y seguimos consagrándonos como el magacín favorito de las familias peruanas. Los comentarios del público son muy positivos y eso nos pone contentos”, dijo Lesmes al diario Trome. Fernando Díaz y la exreina de belleza Maju Mantilla son los otros conductores de este espacio.

¿Qué más dijo Santi Lesmes?

Asimismo, en entrevista con el medio en mención, Lesmes fue enfático y dijo lo siguiente: “Todo está tranquilo de momento, así que no hay ninguna novedad”.

¿Cuáles son los proyectos de Karina Borrero tras su salida de ‘Arriba Mi Gente’ en Latina?

Hace un par de meses, Karina Borrero fue protagonista de emotiva despedida de parte del resto del elenco de conducción conformado por Fernando Díaz, Santi Lesmes y Maju Mantilla. “Quiero contarles con muchísimo cariño que hoy es mi último día en el programa. Es un día bien especial porque es de despedida. He recobrado ese amor que hay en este programa y por cada uno de los integrantes, y con la producción”, indicó Borrero.

Asimismo, la periodista le contó a Trome de qué se trataría su nuevo desafío laboral. “Tengo un proyecto bonito, es una oferta que me llegó hace tiempo, pero le di muchas vueltas. Creo que a veces uno debe cerrar un ciclo para empezar uno nuevo, es parte del crecimiento profesional. Pero ya me verán pronto (...) De hecho, me gusta el contenido variado y de entretenimiento. “.

¿Cómo se despidió Karina Borrero de Maju Mantilla?

En medio de su despedida, Karina le dedicó unas sentidas palabras a Maju Mantilla. “Majito, eres sin duda la mejor compañera que he tenido en la televisión. Me has enseñado mucho. Fer, estoy agradecida con la vida por tener un compañero con quien pude reír y salir del molde para divertirnos. Y a ti, Santi, te agradezco porque siempre me has empujado a dar más. Este programa siempre estará en mi corazón. Espero verlos pronto”.

La razón por la que Magaly Medina eligió a su hermana para su primera entrevista de su podcast

Este jueves 30 de mayo, Magaly Medina lanzó su programa “Magaly Medina El Podcast” que se transmite a través de YouTube, donde tuvo como primera invitada a su hermana Mariela Medina. En esta oportunidad, la figura de ATV brindó una entrevista a Infobae para contar un poco más sobre este nuevo proyecto que no tiene nada que ver con la farándula nacional, en el cual tiene acostumbrado a su público. Y es que, Medina, reveló que brindará un espacio a todas las mujeres para que cuenten sus historias con ayuda de especialistas.

“Lo que busco realmente es otro espacio, un espacio dirigido mayormente a las mujeres, que a través de diferentes historias como las suyas, del consejo de psicoterapeutas y de diferentes especialistas, podamos aquilatar más nuestro valor como personas. Quiero que las mujeres, en general, no las mediáticas, sino las mujeres que no están frente a una cámara, sepan cómo salir adelante tras una crisis personal”, dijo en un inicio.

De esta manera, la pelirroja contó que en esta oportunidad decidió invitar a su hermana para que cuente su historia de vida, pues la considera una mujer resiliente debido a que padeció de la terrible enfermedad de la polio y victima del bullying cuando era muy pequeña, por lo que su testimonio será muy importante para las demás.

“Es algo que siempre quise hacer desde hace mucho tiempo, porque ella, a su manera, siempre ha sido como mi coach personal. Es una mujer que tiene un amplio criterio y es muy firme en sus convicciones, ha visto muchas cosas a su alrededor, ha aprendido de ellas y yo creo que tiene algo que decir. Ella es una sobreviviente de la polio, ha tenido que buscarse un lugar en la sociedad, ha sido vapuleada por el bullying desde que era niña. Es una resiliente cuyo testimonio quiero que la gente escuche”, sostuvo para dicho medio.