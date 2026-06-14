Tras la culminación de la primera temporada de ‘La Granja VIP Perú’, que consagró a Shirley Arica como la gran vencedora, el interés del público se ha volcado hacia el futuro del reality. Tras el gran impacto mediático generado, la productora Susana Umbert, responsable de la estrategia de contenidos en Panamericana Televisión, ofreció declaraciones reveladoras durante un encuentro con Ric La Torre, sembrando intriga sobre el destino del programa. La expectativa de la audiencia aumenta ante la posibilidad de una nueva entrega que logre repetir las cifras obtenidas y mantener cautivados a los seguidores de este formato televisivo. Descubre si el reality volverá a las pantallas, el enorme esfuerzo logístico detrás de su éxito y cómo la gestión planea consolidar su liderazgo en el horario estelar.

¿EXISTIRÁ UNA SEGUNDA TEMPORADA DEL REALITY?

Aunque no hubo una confirmación tajante, las palabras de la productora general dejaron entrever que la cadena está considerando seriamente la continuidad del proyecto. Al conversar con el influencer Ric La Torre durante una transmisión en vivo previa al último capítulo, Umbert sugirió que la final no sería necesariamente el punto definitivo para el formato.

La expectativa de los espectadores es alta, especialmente tras el éxito de audiencia y la creación de una comunidad tan activa que ha solicitado constantemente nuevos episodios. La posibilidad de renovar el contrato para un segundo ciclo de grabaciones flota en el ambiente tras los altos índices de sintonía alcanzados.

¿QUÉ LOGROS HA DEJADO LA PRIMERA ENTREGA EN PANAMERICANA?

El impacto de esta producción ha sido, según la misma ejecutiva, una de las mayores apuestas exitosas de la estación televisiva. Susana Umbert subrayó que el programa logró un alcance que superó sus cálculos iniciales, consolidándose como un fenómeno que logró mover masas y generar fandoms que no imaginaban.

A nivel de estructura, el esfuerzo fue monumental: una labor humana de más de 250 colaboradores trabajó ininterrumpidamente para llevar el día a día de la competencia a las pantallas, logrando transformar una idea que empezó de manera muy modesta en un líder indiscutible en los registros de Datatube.

¿POR QUÉ EL FORMATO LOGRÓ CONECTAR CON EL PÚBLICO?

La clave del éxito residió en su integración efectiva con el ecosistema digital y una narrativa que mantuvo a la audiencia expectante. Este crecimiento fue notable, según Ric La Torre: “El primer día éramos un celular renegando y mira cómo terminó todo, liderando en Datatube”.

Esta evolución, apoyada en un trabajo coordinado con creadores de contenido, permitió que el espectador se sintiera parte del programa, consolidando una propuesta que, a pesar de las críticas, se mantuvo como un tema de conversación constante.

¿QUIÉN GANÓ ‘LA GRANJA VIP PERÚ 2026’?

La final del certamen, emitida el 13 de junio, culminó con el triunfo de la conocida influencer Shirley Arica. Tras superar tres meses de intensas pruebas, convivencia y conflictos, la participante logró imponerse en la votación popular, alzándose con el premio de 100 mil soles. La ceremonia, conducida por Ethel Pozo y Adolfo Aguilar, también definió los lugares restantes: Pamela López ocupó la segunda posición, seguida por Gabriela Herrera en el tercer puesto, Paul Michael en el cuarto y Mónica Torres en el quinto.

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