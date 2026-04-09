Por Redacción EC

Fundada en 1713, la Real Academia Española (RAE) hoy es la icónica institución con personalidad jurídica propia que se encarga de establecer normas buscando promover el correcto uso del idioma español, entre otras funciones vinculadas a la gramática. Al respecto, hoy vamos a referirnos a la forma correcta de saludar por las mañanas, y según lo precisa la RAE como fórmula adecuada y más extendida a nivel global a fin de terminar dirigiéndonos a otra persona cuando llegamos a algún lugar o nos incorporamos a cierto grupo. En ese sentido, a continuación pasamos a revelarte si está bien decir “buenos días”, o existe otra manera acertada de decirlo a nivel global.

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ElucidarioProvee contexto, definición y detalle de un tópico específico.