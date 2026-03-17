Por Redacción EC

Fundada en 1713, la Real Academia Española (RAE) hoy es la icónica institución con personalidad jurídica propia que se encarga de establecer normas a fin de que podamos utilizar correctamente el idioma español, entre otras funciones vinculadas a la gramática. Al respecto, hoy vamos a referirnos a la forma correcta de saludar por las mañanas, y según lo precisa la RAE como fórmula adecuada y más extendida a nivel global a fin de terminar dirigiéndonos a otra persona cuando llegamos a algún lugar o nos incorporamos a cierto grupo. De acuerdo a lo dado a conocer oficialmente, a continuación te compartimos los detalles, y de manera puntual profundizamos acerca de su significado.

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ElucidarioProvee contexto, definición y detalle de un tópico específico.