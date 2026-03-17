Fundada en 1713, la Real Academia Española (RAE) hoy es la icónica institución con personalidad jurídica propia que se encarga de establecer normas a fin de que podamos utilizar correctamente el idioma español, entre otras funciones vinculadas a la gramática. Al respecto, hoy vamos a referirnos a la forma correcta de saludar por las mañanas, y según lo precisa la RAE como fórmula adecuada y más extendida a nivel global a fin de terminar dirigiéndonos a otra persona cuando llegamos a algún lugar o nos incorporamos a cierto grupo. De acuerdo a lo dado a conocer oficialmente, a continuación te compartimos los detalles, y de manera puntual profundizamos acerca de su significado.

ESTA ES LA FORMA CORRECTA DE SALUDAR POR LAS MAÑANAS, SEGÚN LA RAE

Diariamente lo solemos expresar, y esto de manera predominante como saludo matutino que según la RAE, encuentra validez y similar significado con otra fórmula de cortesía cuya variación radica en la zona donde termina diciéndose.

Con respecto a esta información, dicha institución con personalidad jurídica propia y fundada hace más de 300 años, remarca que tanto “Buenos Días” como “Buen Día” son frases usadas de manera correcta, y tienen el mismo sentido e interpretación, diferenciándose así por razones netamente geográficas.

“Como saludo matutino, la fórmula general en todo el ámbito hispanohablante es buenos días“, puntualiza la RAE al respecto, destacando además que ”es la única usada en España“, mientras a lo largo y ancho de América, termina alternando con la otra frase de similares características, y “que está sobre todo extendida en el área rioplatense (Argentina, Paraguay y Uruguay)”.

Cabe resaltar, que las denominadas fórmulas fijas de saludo, suelen cambiar de “un lugar a otro o de un hablante a otro”, y en ese sentido, plantean desafíos para la propia y prestigiosa institución española, que de manera constante se manifiesta para compartir posturas entorno a palabras escritas de manera diferente, pero con el mismo significado sobre todo.

¿CUÁL ES LA PALABRA MÁS LARGA DEL DICCIONARIO, SEGÚN LA RAE?

La forma que hablamos o nos expresamos proviene también de las más de 93 mil palabras que integran diccionario académico de la RAE, llamando la atención desde hace varios años aquella compuesta por la mayor cantidad de letras y sílabas.

Hoy electroencefalografista como especialidad encargada de registrar la actividad eléctrica del cerebro, es el vocablo más largo que figura registrado, seguido muy de cerca por esternocleidomastoideo y anticonstitucionalidad, otorrinolaringólogo, interdisciplinariedad, y también electroencefalografía.

Según la RAE, y con un total de 23 letras y 10 sílabas, dicha palabra evidencia esa capacidad que tiene el español para adaptarse a conceptos complejos y especializados, acoplándose así a nuevos términos cuyo contenido termina fortaleciendo léxico.

LO QUE REFIERE LA RAE ACERCA DEL USO CORRECTO DE PALABRA PERUANA DIFERENCIADA POR UNA LETRA

Anualmente, el Diccionario Panhispánico de Dudas (DPD) mediante la RAE se pronuncia sobre el nombre de la ciudad conocida como el ‘Ombligo del Mundo’, resaltando inicialmente que Cusco y Cuzco tienen el mismo significado.

Sin embargo, y por ejemplo, en España se usa el término hablado y escrito con “Z”, también acentuado por el seseo característico de un país que dominó América a través de la colonización, mientras en algunos casos, ello puede verse reflejado en la escritura dando lugar a variante gráfica como la referente a Cuzco.

En el territorio de procedencia, es decir Perú, se usa con preferencia la grafía Cusco, siendo muy escasa su presencia en el resto de América y sin uso en la península ibérica, aunque igualmente, la RAE destaca que las dos formas son válidas.

ESTO REPRESENTA LA RAE A NIVEL GLOBAL

A nivel mundial, la RAE es hoy aquella institución cultural dedicada a la regularización lingüística entre el mundo hispanohablante, que desde hace más de 300 años además, vela por el buen uso y la unidad del idioma español.

En el Perú, por ejemplo, también existe una institución similar, en este caso llamada Academia Peruana de la Lengua (APL) que a su vez es miembro colectivo de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), y en conjunto buscan priorizar el uso adecuado de los diversos términos y/o palabras que pueden resultar ambiguas, confusas, y con interpretaciones variadas.

Resulta importante destacar al respecto, que dicho país todavía cuenta en su haber con dudas muy frecuentes en relación a la escritura de vocablos que significan lo mismo, pero pueden terminar redactándose de hasta 2 formas, como tal es el caso por ejemplo del Cebiche o Ceviche.