La felicidad es una de las más grandes metas que las personas buscan alcanzar, es una meta fundamental para el crecimiento y desarrollo humano. Experimentar felicidad trae muchos cambios positivos, no sale personales sino en la sociedad. Por esta razón, las Naciones Unidas no lo toman por sentado y por el contrario, consideran la felicidad un indicador vital en el mundo. Promoviendo así un enfoque más inclusivo, equitativo y correctamente equilibrado en el crecimiento económico de cada país para que esto genere una mejor calidad de vida en sus ciudadanos y a su vez promueva la felicidad y bienestar de las comunidades. En la siguiente nota podrás conocer más sobre la relevancia de esta fecha, su origen y cómo influye a que el mundo sea un lugar mejor para todos.

El día de la felicidad se celebra cada 20 de marzo

¿Por qué el día de la felicidad se celebra cada 20 de marzo?

Cada 20 de marzo se celebra el Día Internacional de la Felicidad, una fecha que conmemora la felicidad alrededor del globo y que fue instituida por la Asamblea de las Naciones Unidas, un 28 de junio del 2012. Es así que cada 20 de marzo, las Naciones Unidas presentan un informe de felicidad de talla mundial en la cual detallan una clasificación de los países según sus niveles de satisfacción con la vida.

¿Cuándo fue la primera vez que se celebró el Día de la felicidad?

Tras el anuncio oficial de la Asamblea de las Naciones Unidas, un 28 de junio del 2012. El día internacional de la felicidad se celebró por primera vez en el 2013.

La Asamblea General de la ONU decretó en la resolución 66/281 del año 2012 que el 20 de marzo se celebrase el Día Internacional de la Felicidad | (Foto de CHARLY TRIBALLEAU / AFP). / CHARLY TRIBALLEAU

¿Por qué es tan importante el Día de la felicidad?

Como indicamos al principio de la nota, la felicidad es un indicador vital en el bienestar social tanto nacional como mundial. Por esta razón, los gobiernos y organizaciones velan por mantener un índice medio alto e invierten en políticas e iniciativas que promuevan la felicidad. ¿Cómo ocurre esto? a través de la defensa de los derechos humanos, el crecimiento económico, incorporación del bienestar y medio ambiente en los planes de Gobierno al igual que los 17 objetivos de Desarrollo Sostenible.

Muchos factores están arraigados al resultado del índice de la felicidad desde el orden social, la paz, conflictos geopolíticos, la recaudación los impuestos, la tasa de desempleo, la tasa de natalidad y muchos más. Ahí radica su importancia en velar por un crecimiento sostenible en todos los campos.